Com preço reduzido, Paysandu inicia a venda de ingressos para o jogo contra o Ituano-SP

O Paysandu divulgou os valores dos ingressos para a partida contra o Ituano-SP, marcada para sábado, às 17 horas, na Curuzu, pela quarta rodada do quadrangular da Série C. Para o jogo importante contra o time paulista e com 50% da capacidade da Curuzu liberada, o time bicolor reduziu o valor dos bilhetes. As arquibancadas vão custar R$ 50 e as cadeiras R$ 80. O clube também informou que não há mais setorização no estádio.

As vendas começam nesta quarta-feira (20), a partir das 17 horas, para os sócios das categorias Papão da Curuzu e Fiel, que podem comprar pela internet. Na quint-feira (21), as vendas começam para o público em geral.

O Paysandu ainda informou que a bilheteria do Estádio Banpará Curuzu funcionará na quinta-feira (21) e na sexta-feira (22), entre 9h e 17h para quem desejar comprar os tickets de forma presencial.

Outra informação é que a partir do jogo contra o Ituano os adeptos do programa Sócio Fiel Bicolor das categorias Bancada Fiel e Cadeira Bicolor não precisam fazer check-in para estarem presentes no estádio. Basta o associado estar em dia com a mensalidade e apresentar a carteirinha nas catracas.

Com o aumento para 50% da capacidade do estádio, o Paysandu pode receber até 8.446 torcedores.

“Essa decisão nos permite alterar os valores das entradas. No primeiro jogo, os ingressos variaram entre R$ 100 e R$ 160. Agora esses preços vão de R$ 50 a R$ 80, então acreditamos que novamente vamos ter a Fiel em peso para nos ajudar dentro de casa a conquistar o resultado nessa partida tão importante”, afirmou o presidente do Paysandu, Mauricio Ettinger, no site oficial do clube.