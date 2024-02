Com o mesmo time do Re-Pa, o Paysandu está escalado para o jogo contra o Bragantino; confira

O Paysandu recebe o Bragantino na noite desta quarta-feira (7), às 20h, na volta do time bicolor ao estádio da Curuzu depois de 5 meses sem partidas oficiais. A partida é válida pela 4ª rodada do Campeonato Paraense.

A escalação do Paysandu é a mesma que enfrentou o Remo no clássico Re-Pa do último domingo (4). A novidade é ausência do meia Robinho, que foi acompanhar o nascimento da sua filha em Balneário Camboriú (SC). Além de Robinho fora do time, a novidade é a relação do garoto da base Lucas Augusto, meia destaque do time sub-20. Confira a escalação completa.