Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Com novidade no ataque, Paysandu está escalado para enfrentar a Ferroviária; confira

O técnico Márcio Fernandes colocou o atacante Wendell pela primeira vez de titular, ao lado de Petterson e Garcez

O Liberal

O Paysandu está escalado para enfrentar a Ferroviária às 19h30 desta segunda-feira (20), na Arena Fonte Luminosa. O técnico Márcio Fernandes colocou o atacante Wendell pela primeira vez de titular, ao lado de Petterson e Garcez. Confira:

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu

série b 2025

Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

SÉRIE B

Com novidade no ataque, Paysandu está escalado para enfrentar a Ferroviária; confira

O técnico Márcio Fernandes colocou o atacante Wendell pela primeira vez de titular, ao lado de Petterson e Garcez

20.10.25 18h40

Tudo ou nada

Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B; acompanhe

Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa

20.10.25 8h00

Futebol

Dia do Médico: conheça a rotina e a especialização do profissional que cuida dos atletas do Paysandu

No Paysandu Sport Club, médicos de clube vão além do atendimento clínico, integrando ciência, prevenção e performance esportiva

19.10.25 9h00

Futebol

Ferroviária enfrenta o Paysandu com dois desfalques conhecidos e reencontra ex-técnico

Este será o primeiro encontro entre o clube bicolor e Claudinei Oliveira, que dirigia o time antes de Márcio Fernandes

17.10.25 16h49

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Destaque no Remo, Diego Hernández volta a despertar 'interesse' da torcida do Botafogo

Camisa 33 azulino marcou nas últimas duas partidas e boa fase chamou a atenção de alvinegros

20.10.25 12h33

Tudo ou nada

Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B; acompanhe

Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa

20.10.25 8h00

Futebol

Com bom desempenho fora de casa, Remo visita o Cuiabá-MT, segundo melhor mandante da Série B

Partida ocorre nesta sexta-feira (24), às 21h30, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada da Segundona

20.10.25 13h38

Futebol

Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas

Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A

20.10.25 9h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda