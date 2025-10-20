Com novidade no ataque, Paysandu está escalado para enfrentar a Ferroviária; confira O técnico Márcio Fernandes colocou o atacante Wendell pela primeira vez de titular, ao lado de Petterson e Garcez O Liberal 20.10.25 18h40 O Paysandu está escalado para enfrentar a Ferroviária às 19h30 desta segunda-feira (20), na Arena Fonte Luminosa. O técnico Márcio Fernandes colocou o atacante Wendell pela primeira vez de titular, ao lado de Petterson e Garcez. Confira: Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU SÉRIE B Com novidade no ataque, Paysandu está escalado para enfrentar a Ferroviária; confira O técnico Márcio Fernandes colocou o atacante Wendell pela primeira vez de titular, ao lado de Petterson e Garcez 20.10.25 18h40 Tudo ou nada Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B; acompanhe Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa 20.10.25 8h00 Futebol Dia do Médico: conheça a rotina e a especialização do profissional que cuida dos atletas do Paysandu No Paysandu Sport Club, médicos de clube vão além do atendimento clínico, integrando ciência, prevenção e performance esportiva 19.10.25 9h00 Futebol Ferroviária enfrenta o Paysandu com dois desfalques conhecidos e reencontra ex-técnico Este será o primeiro encontro entre o clube bicolor e Claudinei Oliveira, que dirigia o time antes de Márcio Fernandes 17.10.25 16h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Destaque no Remo, Diego Hernández volta a despertar 'interesse' da torcida do Botafogo Camisa 33 azulino marcou nas últimas duas partidas e boa fase chamou a atenção de alvinegros 20.10.25 12h33 Tudo ou nada Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B; acompanhe Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa 20.10.25 8h00 Futebol Com bom desempenho fora de casa, Remo visita o Cuiabá-MT, segundo melhor mandante da Série B Partida ocorre nesta sexta-feira (24), às 21h30, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada da Segundona 20.10.25 13h38 Futebol Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A 20.10.25 9h28