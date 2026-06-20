Com gol nos acréscimos, Paysandu vence o MAC e volta a vencer na Série C Papão venceu no apagar das luzes no Castelão e somou 3 pontos importantes na luta pela classificação à segunda fase da Série C Fábio Will 20.06.26 23h12 Papão venceu e se aproxima da liderança (Divulgação / Paysandu) Após dois resultados ruins, o Paysandu voltou a vencer na Série C do Campeonato Brasileiro. Em partida disputada neste sábado (20), no Estádio Castelão, em São Luís (MA), o Papão derrotou o Maranhão-M, por 1 a 0, com gol de Ítalo, nos acréscimos da partida. O triunfo coloca a equipe bicolor momentaneamente na vice-liderança da Terceirona. (Matéria em atualização) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Com gol nos acréscimos, Paysandu vence o MAC e volta a vencer na Série C Papão venceu no apagar das luzes no Castelão e somou 3 pontos importantes na luta pela classificação à segunda fase da Série C 20.06.26 23h12 Futebol Paysandu tenta reação diante de Maranhão invicto em casa pela Série C Papão busca encerrar sequência negativa e defender lugar no G-4 em duelo neste sábado, no Castelão, pela 11ª rodada 20.06.26 8h00 Futebol Semana livre vira trunfo para Paysandu ajustar equipe antes de duelo com o Maranhão Após três derrotas consecutivas na Série C, elenco bicolor aproveita período sem jogos para corrigir falhas e buscar reação no Castelão 18.06.26 18h43 FUTEBOL Preparador físico do Paysandu explica rotina dos atletas antes dos treinos e protocolos Profissional explicou os protocolos adotados diariamente na Curuzu e destacou a importância do monitoramento físico do elenco bicolor 18.06.26 16h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTES Confira o que o Brasil precisa para se classificar no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 Caso empate contra a Escócia, o Brasil garante, no mínimo, a segunda colocação 20.06.26 8h16 Futebol Paysandu tenta reação diante de Maranhão invicto em casa pela Série C Papão busca encerrar sequência negativa e defender lugar no G-4 em duelo neste sábado, no Castelão, pela 11ª rodada 20.06.26 8h00 FUTEBOL Após férias, jogadores do Remo se reapresentam no Baenão visando a Série A e Copa do Brasil Elenco azulino passa por avaliações médicas e físicas antes de retomar atividades em campo 20.06.26 8h30 ESPORTES Jogador canadense passa por cirurgia após quebrar perna contra o Catar na Copa do Mundo Nas redes sociais, a seleção canadense fez uma postagem desejando melhoras a Ismael Koné. Ele agradeceu o apoio da torcida e disse que voltará em breve 20.06.26 7h39