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Com gol nos acréscimos, Paysandu vence o MAC e volta a vencer na Série C

Papão venceu no apagar das luzes no Castelão e somou 3 pontos importantes na luta pela classificação à segunda fase da Série C

Fábio Will
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Papão venceu e se aproxima da liderança (Divulgação / Paysandu)

Após dois resultados ruins, o Paysandu voltou a vencer na Série C do Campeonato Brasileiro. Em partida disputada neste sábado (20), no Estádio Castelão, em São Luís (MA), o Papão derrotou o Maranhão-M, por 1 a 0, com gol de Ítalo, nos acréscimos da partida. O triunfo coloca a equipe bicolor momentaneamente na vice-liderança da Terceirona.

(Matéria em atualização)

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Paysandu
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