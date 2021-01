Com ex-Remo na lista, presidente do Paysandu confirma sondagem por executivos: 'Três ou quatro'

O Paysandu ainda está no início de seu processo de reconstrução para a temporada 2021. Após a demissão do executivo de futebol Felipe Albuquerque, o Paysandu busca um profissional para o lugar. O presidente bicolor, Maurício Ettinger, falou sobre os alvos e confirmou um ex-Remo na lista.

"Estamos sondando uns três ou quatro executivos, o Ari [Barros] é um deles", revelou. "[Estamos verificando os quatro, é fundamental o conhecimento nacional", disse sobre o perfil desejado.

EX-REMO

A pedido do técnico Givanildo Oliveira, Ari Barros assumiu o cargo no Remo no decorrer da Série C de 2018, após o desligamento de Zé Renato. Ari foi responsável direto por intermediar o diálogo entre presidente, diretoria e jogadores, na crise enfrentada pelo Remo tanto dentro, quanto fora de campo.

No gramado o clube conseguiu se livrar do rebaixamento, após uma arrancada improvável. Fora dele, Ari contornava o clima no elenco, que ficou três meses com os salários atrasados.

JUVENTUDE

Ari Barros chegou ao Juventude-RS em julho de 2019 para ser coordenador técnico de futebol. Ele foi indicado ao time jaconero pelo ex-lateral esquerdo da Seleção Brasileira, Branco, além de Rodrigo Caetano, que hoje é executivo de futebol do Internacional-RS. Em outubro do mesmo ano, passou a trabalhar como executivo.