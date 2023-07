Com estreia de novo técnico, Paysandu recebe o Brusque-SC querendo se afastar do Z-4 da Série C

É com a expectativa lá em cima que o Paysandu enfrenta o Brusque-SC, neste sábado (1º), pela 11ª rodada da Série C, na Curuzu. Após uma sequência de resultados negativos na Terceirona, que culminaram na demissão do técnico Marquinhos Santos, o Papão trouxe para o cargo um velho conhecido da Fiel, o treinador Hélio dos Anjos. Ele, inclusive, já estará à beira do gramado comandando o Bicola diante dos catarinenses.

No momento, a posição do Paysandu na tabela é bastante desconfortável: 16ª colocado, com 12 pontos. No entanto, Hélio dos Anjos foi apresentado no clube e trouxe, já na primeira entrevista coletiva, ânimo novo. Com proposta de um jogo ofensivo, o treinador quer que a torcida abrace o clube nesta metade final do campeonato. A ideia do técnico é que o Lobo repita a arrancada na tabela que garantiu a classificação em 2019, quando também comandava a equipe.

"Fizemos um trabalho de comportamento. Não gosto de time que corre para trás, que fica com a linha baixa. Acho que a melhor maneira de controlar o adversário é ter a bola longe da sua área. Temos que ter consciência que a grandeza do Paysandu nos dá a condição de sempre estar buscando o resultado de uma forma agressiva, mas consciente, equilibrada. Vai ter linha alta”, disse o treinador na coletiva de apresentação.

O adversário do próximo confronto, o Brusque-SC, dá motivos para que a Fiel se empolgue com o jogo. O Quadricolor Catarinense está na 10ª posição da tabela, mas com apenas dois pontos a mais que o Papão. Além disso, o desempenho da equipe sulista como visitante não é dos melhores: apenas 4 pontos conquistados em 12 possíveis.

Baixas do Papão

Sem Vinícius Leite e Robinho contra o Botafogo-PB, que estavam suspensos, o Paysandu terá outras duas baixas para enfrentar o Brusque-SC. Por terem levado três cartões amarelos, a dupla de zaga titular, Wanderson e Paulão, estão de fora do duelo deste sábado.

Além deles, o Papão tem mais sete jogadores pendurados, que se levarem mais alguma advertência deverão cumprir suspensão. São eles: Igor Fernandes, Vinícius Leite, Geovane, Nenê Bonilha, Arthur, Fernando Gabriel e Gabriel Bernard.

Outro atleta que ainda não deverá estar entre os relacionados é o meia Leandrinho. Na última semana, o jogador iniciou a fase final de recuperação de uma lesão no joelho. No entanto, ainda não se sabe se o atleta tem condições de jogo.

Gol em crise

Outra indefinição está na meta bicolor. Enquanto o goleiro Thiago Coelho se recuperava de uma cirurgia de apendicite, o gol do Paysandu estava sendo defendido por Gabriel Bernard. No entanto, no último jogo, diante do Botafogo-PB, o arqueiro falhou duas vezes e cedeu dois dos três gols do adversário na derrota alviceleste por 3 a 2.

Após a falha, o Paysandu anunciou a contratação de um novo goleiro: Matheus Nogueira, de 25 anos, que estava no futebol de Portugal. No entanto, o arqueiro ainda não foi regularizado e não pode entrar em campo diante do Brusque-SC.

Diante da ausência de boletins médicos sobre a recuperação de Thiago Coelho, não se sabe quem estará no gol bicolor neste sábado. Caso Thiago esteja em ritmo de partida, ele deverá ser o titular. Caso não, Hélio deverá optar entre o criticado Gabriel Bernard ou Alan Bernardon, terceiro goleiro, que teve poucas chances no ano.

Ficha técnica

Paysandu x Brusque-SC

11ª rodada da Série C do Brasileirão

Data: 1º de julho de 2023 - sábado

Horário: 19h

Local: Estádio da Curuzu, em Belém

Arbitragem: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Auxiliares: José Reinaldo Nascimento Junior (DF) e David Sousa Santana (DF)

Quarto árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Paysandu: Thiago Coelho (Gabriel Bernard); João Vieira, Filemon, Naylhor e Igor Fernandes; Jacy Maranhão, Nenê Bonilha e Robinho; Bruno Alves, Mário Sérgio e Vinícius Leite. Técnico: Hélio dos Anjos.

Brusque-SC: Matheus Nogueira; Toty, Everton Alemão, Wallace e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Jhemerson e Luiz Henrique; Everton Bala, Guilherme Queiróz e Cléo Silva. Técnico: Luizinho Lopes.