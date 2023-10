Com elenco da Libertadores 2003, Vanderson realiza amistoso beneficente na Vila do Apeú

O ex-jogador e ídolo do Paysandu, Vanderson, anunciou a realização de uma partida beneficente marcada para o início de dezembro. O evento ocorrerá no dia 3, um domingo, às 9h30, no Campo do ABC, localizado na Vila do Apeú. Nesse encontro solidário, jogadores que fizeram parte da campanha bicolor na Libertadores de 2003 se reunirão para enfrentar uma seleção que utilizará o uniforme do Boca Juniors.

Vanderson contou sobre ao O Liberal: "Eu, Iarley, Vélber, Jorginho, Rodrigo, essa galera que participou da Libertadores vai estar aqui para a gente fazer esse jogo. O futebol solidário. A entrada vai ser doações - kg de alimento, roupas, brinquedos. Vai ter um espaço para isso. O campo já tem arquibancada e estou correndo para fazer outra", explicar.

Vale ressaltar que esta não é a primeira vez que Vanderson organiza um evento beneficente. Em 2021, ele realizou uma iniciativa semelhante para celebrar o bicampeonato da Série B, reunindo jogadores que foram peças fundamentais naquela conquista histórica.

Além disso, em 2020, o ex-volante, que também teve passagens marcantes por outros clubes do futebol brasileiro, tomou a iniciativa de leiloar camisas históricas com o propósito de auxiliar pessoas em situação de dificuldade devido à pandemia de covid-19. Vanderson destinou os recursos obtidos para a doação de cestas básicas às famílias da Vila do Apeú, localizada na cidade de Castanhal, sua terra natal. As camisas leiloadas incluíram peças de Paysandu, Vitória (onde também é ídolo), Athletico Paranaense e Juventude, times pelos quais ele passou ao longo de sua carreira.