Com Diogo Oliveira de volta, Paysandu está escalado para enfrentar o Botafogo; confira

O Paysandu entra em campo na noite desta terça-feira (7) para mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Botafogo-SP, às 21h35, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, em jogo válido pela 31ª rodada.

Lanterna da competição, o Papão busca uma vitória que pode tirar o time da última posição e reacender as esperanças de permanência na Série B. Sob o comando de Márcio Fernandes, a equipe tenta repetir o bom desempenho das últimas rodadas e conta com o retorno do goleiro Matheus Nogueira entre os titulares.

Confira as escalações: