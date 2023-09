Com chances de acesso antecipado, Paysandu visita o Botafogo-PB pela Série C

O Paysandu encara o Botafogo-PB neste sábado (23), às 16h, no Estádio Almeidão, buscando o acesso à Série B de 2024. Para que essa conquista se concretize, a equipe bicolor depende não apenas da própria vitória sobre o Belo na Paraíba, mas também de uma vitória do Volta Redonda sobre o Amazonas.

Esse objetivo se torna ainda mais relevante considerando que a última vez em que o Paysandu venceu o Botafogo-PB na Paraíba foi em 2014, ano em que o clube alviceleste conquistou o acesso para a Série B.

A história do confronto entre Paysandu e Botafogo-PB totaliza 16 encontros, com seis vitórias para o Papão, cinco para o Belo e cinco empates. Mas, nos últimos nove anos, em quatro confrontos realizados no campo do Belo, o Papão não conseguiu uma vitória sequer.

Cenário

No cenário atual, o Paysandu lidera o Grupo C do quadrangular da Série C, com sete pontos. A campanha nesta fase é a segunda melhor, com um aproveitamento de 77%, ficando atrás apenas do Brusque, que venceu todos os jogos disputados até agora nessa etapa da competição.

Por outro lado, o Botafogo-PB chega para o confronto com o Paysandu após sofrer duas derrotas consecutivas, sendo a última delas contra o próprio Papão, por 1 a 0, no Mangueirão. Com esse resultado, o time paraibano caiu para a última posição do grupo, somando apenas três pontos até o momento.

Viajaram

O atacante Nicolas Careca, que era uma das dúvidas, viajou e deve ser titular. O jogador tem sido a referência do ataque junto de Mário Sérgio, jogadores mais incisivos do time titular do técnico Hélio dos Anjos. Outro que também não estava garantido era o volante Geovane, que deixou o gramado no duelo de semana, contra o próprio Botafogo-PB, mas está com a delegação e deve estar em campo.

Lance a Lance

Acompanhe a partida entre Botafogo-PB x Paysandu

Ficha técnica

Botafogo-PB x Paysandu – Quarta rodada do quadrangular

Local: Estádio Almeidão / João Pessoa (PB)

Data: 23.09.2023

Horário: 16h

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Auxiliares: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

Quarto árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

BOTAFOGO-PB: Mota; Ricardo Luz, Wesley Matos, Pedro Carrerete e Zé Mário; Wesley Dias, Netinho e Renatinho; Luisinho, Mateus Anderson e Mariotto. Técnico: Felipe Felipe Surian.

PAYSANDU: Matheus Nogueira; Edílson, Wanderson, Wellington Carvalho e Kevyn; João Vieira, Geovane (Arthur) e Robinho; Nicolas Careca (Ronaldo Mendes), Vinícius Leite e Mário Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.