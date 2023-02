Com Bragantino, tabela do Parazão é atualizada; jogo com o Paysandu continua sem data

Após a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) de manter o Paragominas rebaixado no Parazão, a Federação Paraense de Futebol (FPF) marcou a estreia do Bragantino no estadual. Será contra o Castanhal, às 15h30, no domingo (12), no Diogão (com portões fechados).

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

VEJA MAIS

Na primeira rodada do Parazão, devido ao julgamento, o Bragantino teve o jogo contra o Paysandu, no Estádio da Curuzu, suspenso. Apesar da confirmação do Tubarão no estadual, ainda não foi marcado o dia e horário do confronto.

Acompanhe a cobertura completa do Parazão pelo portal OLiberal.com.