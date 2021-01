Com aproveitamento de quase 50% fora de casa, Paysandu terá que vencer o Ypiranga para se classificar à Série B sem secar adversários

Para o jogo mais decisivo da temporada 2020-2021, o Paysandu vai precisar, mais do que nunca, confirmar a fama de visitante indigesto na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

No momento, conforme dados levantados pela reportagem, o clube fez 11 jogos longe de Belém e conquistou 45% dos pontos disputados - são 11 jogos, com quatro vitórias, um empate e três derrotas. A questão é que, para não depender de mais resultados, o Papão precisará vencer o Ypiranga-RS, em Erechim, em jogo marcado para o próximo sábado (16).

O treinador bicolor, João Brigatti, avaliou a necessidade de estancar a crise oriunda da derrota para o Remo, na quinta rodada do quadrangular. "Nós teremos uma semana difícil. Mas, precisamos ter muito cuidado. Ainda dependemos só da gente. E vamos com força para conquistar os nossos objetivos", disse o treinador Brigatti.

O primeiro jogo entre as equipes, pela primeira rodada do quadrangular, foi extremamente equilibrado - o Papão venceu por 2 a 1, com gols de Nicolas e Tony - de pênalti. Inclusive, Tony tem o retorno garantido a condição de lateral-direito. Ele estava suspenso na última rodada por conta de uma expulsão.