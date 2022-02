Com apenas dois titulares, Paysandu está escalado para enfrentar Independente no Parazão

Com um time alternativo, o Paysandu está escalado para a partida contra o Independente. O jogo é atrasado da terceira rodada do Campeonato Paraense e será disputado no estádio Rosenão, em Parauapebas, no sudeste do estado.

Para a partida de logo mais, o Papão mandou a campo apenas dois titulares. Os demais jogadores da equipe ficaram no banco ou nem foram relacionados no clássico contra o Remo, pela sétima rodada do estadual. Entre os reservas que terão a oportunidade de jogar estão Thigao Coelho, Henan e Dioguinho.

Paysandu e Independente começa a partir das 19h30. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com