Com 7 desfalques, Paysandu está escalado para pegar o Avaí-SC pela Série B; confira

O Paysandu encara o Avaí-SC na noite de hoje (22), na Ressacada, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe paraense tenta acabar com o jejum de vitórias que já duram cinco jogos. Para a partida o Papão terá sete desfalques para enfrentar o Leão Catarinense.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O zagueiro Lucas Maia, o lateral-direito Léo Pereira e também o atacante Paulinho Bóia estão vetados pelo Departamento Médico bicolor e não jogam. O Papão também não terá as presenças dos laterais Edílson e Bryan, além do zagueiro Wanderson e o volante João Vieira cumprem suspensão e estão fora do jogo.

VEJA A ESCALAÇÃO DO PAYSANDU

Do lado de fora mais uma baixa para o Paysandu. O técnico Hélio dos Anjos recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida e não irá comandar o time alviceleste. Quem está á frente da equipe paraense será o auxiliar Guilherme dos Anjos.

VEJA MAIS

Avaí x Paysandu duelam nesta quinta-feira (22), às 20h, no Estádio da Ressacada, pela Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.