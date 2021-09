Chuva de vitórias: futsal do Paysandu vence sete de oito partidas no final de semana

O futsal do Paysandu saiu vitorioso depois da rodada do final de semana do Campeonato Paraense de futsal. De oito partidas realizadas, em oito categorias diferentes, o Papão venceu sete. As partidas ocorreram em três ginásios espalhados na grande Belém.

O único resultado negativo veio na categoria sub-8. O Papão perdeu por 2 a 1 para o Cedemi, no ginásio Moura Carvalho, na sede do Paysandu.

Já na quadra da escola Madre Celeste, na Marambaia, a equipe do sub-9 goleou a Tuna por 5 a 1. No ginásio da Esmac, na Cidade Nova, em Ananindeua, o sub-10 do Papão venceu o Corinthians por 2 a 1, mesmo placar que o sub-15 bateu a Esmac.

As outras quatro partidas ocorreram no ginásio Moura Carvalho. Lá a equipe sub-11 venceu o Sesi por 3 a 2, de virada. Já o sub-12 bateu o Cedemi por 8 a 5. Na categoria sub-13, o Papão goleou por 14 a 1 a AAUFRA. E o sub-14 venceu o Cedemi por 4 a 3.