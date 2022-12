CBF extingue Brasileiro de Aspirantes e Supercopas Sub-17 e 20; Paysandu disputou torneio Sub-23

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou mudanças para o calendário do futebol de base em 2023. Com a justificativa da baixa aceitação dos clubes, a entidade decidiu por um fim ao Brasileirão de Aspirantes (Sub-23) e às Supercopas Sub-17 e 20. O Papão disputou em 2020 e neste ano a competição de atletas até 23 anos.

De acordo com a CBF, boa parte das equipes rejeitavam os convites para a disputa do torneio de Aspirantes. Por isso, a instituição terminou com estes campeonatos, mas, em compensação, criará o Brasileirão sub-15.

Paysandu

Na estreia no torneio, há dois anos, o Paysandu foi eliminado na fase de grupos, ao terminar em sexto em um grupo com oito times, tendo acumulado 12 pontos - quatro vitórias e quatro derrotas.

Já em 2022, o aproveitamento bicolor na competição foi ainda pior. Também eliminado na primeira fase, o Papão teve apenas uma vitória, além de seis derrotas, no grupo D do Brasileiro. A equipe terminou na lanterna da chave e foi a quarta pior equipe - dos 16 - do torneio.