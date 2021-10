CBF anuncia trio de arbitragem para Paysandu e Castanhal pela Copa Verde 2021

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou quem será o trio de arbitragem responsável pela partida entre Paysandu e Castanhal, pelas quartas de final da Copa Verde. O jogo será realizado a partir das 20h, no estádio da Curuzu, na próxima quarta-feira (27).

Segundo a entidade, a partida será comandada por Rodrigo Batista Raposo, do Distrito Federal. Ele será auxiliado pelos bandeirinhas Lucas Costa Modesto e Kleber Alves Ribeiro, ambos do Distrito Federal.

Rodrigo Raposo não apitou nenhuma partida de Paysandu e Castanhal nos últimos três anos. Apesar disso, neste mesmo período, o árbitro já atuou em quatro partidas do rival da equipe bicolor, o Remo.

Neste ano, Rodrigo é acostumado a apitar partidas das Séries B, C e D do Campeonato Brasileiro. O árbitro atuou pela última vez no dia 10 de outubro, na partida entre Caxias e ABC, pelo jogo de ida das quartas de final da Série D.

