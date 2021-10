Copa Verde: Paysandu x Castanhal marca o reencontro de meia do Papão com o seu ex-clube

A partida desta quarta-feira (27), entre Paysandu x Castanhal pela Copa Verde, na Curuzu, marca o reencontro do meia Willian Fazendinha, hoje no Papão, com o seu ex-clube, o Japiim da estrada.

Contratado como "estrela" pelo Paysandu para a função de camisa 10 do clube alviceleste na Série C, Fazendinha não conseguiu engrenar na equipe. Com poucas chances e ficando de fora até de listas de relacionados em alguns jogos. A sua chegada ao clube foi comemorada por vários torcedores nas redes sociais, que posteriormente pediam a entrada do atleta e questionavam demais o técnico Roberto Fonseca, que comandava o Papão, os motivos de não escalar o meia.

Pouca sequência

Willian Fazendinha realizou apenas quatro partidas com a camisa do Paysandu, três delas entrando na segunda etapa e apenas uma como titular, na derrota para o Ituano-SP, por 3 a 1, fora de casa, na segunda rodada do clube no quadrangular final da Série C.

Castanhal

A saída de Fazendinha Castanhal estava prevista em contrato, pois o clube teria que liberar o atleta, caso recebesse proposta de equipes de divisões acima. O acerto com o Paysandu acabou desfalcando o Japiim na Série D, já que o meia era titular no clube da "Cidade Modelo". Pelo clube aurinegro o meia acumula duas passagens (2020 e 2021) com 37 partidas e sete gols marcados.

William Fazendinha pelo Castanhal (Jivago Lemos / Ascom castanhal)

Agenda

Paysandu x Castanhal jogam às 20h desta quarta-feira (27), no Estádio da Curuzu, em Belém, pela partida de ida das quartas de final da Copa Verde. O jogo terá transmissão com lance a lance e pré-jogo no OLiberal.com.