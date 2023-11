Campeão pelo Paysandu, Paulinho Santarém morre após acidente; confira

O ex-lateral-direito do Paysandu Paulinho Santarém faleceu na última quarta-feira (1°), em Palmas (TO). Campeão paraense pelo Papão em 1998 e 2000, o ex-jogador veio a óbito aos 53 anos, após ficar alguns dias internados, devido a um acidente: o jogador estava de bicicleta quando foi atingido por uma motocicleta.

WhatsApp: receba todas as notícias do Paysandu

Com fraturas no rosto, costela e com uma lesão no intestino, Paulinho foi internado em estado grave em um hospital tocantino. A família do ex-lateral chegou, inclusive, a iniciar uma campanha para arrecadar fundos para que o ajudar Paulinho. Porém, após uma cirurgia no intestino, ele não resistiu e morreu.

VEJA MAIS

Paulo Sérgio Rodrigues Belo, o Paulinho Santarém, foi um dos destaques da equipe que conquistou o título de campeão paraense invicto em 1998. Na ocasião, o Papão realizou 18 partidas, venceu dez e empatou oito. Com apenas nove gols tomados, o Paysandu teve a força defensiva como um dos principais pontos daquele time.

Confira a nota de pesar da família de Paulinho:

É com imenso pesar que a família enlutada do sr. Paulo Sérgio Rodrigues Belo, informa o seu falecimento, ocorrido nesta quarta-feira, 01 de novembro. O velório será na SAF funerária, localizada na 103 sul, conj. 03 Lt.28, rua n° 11, às 13h, e seu enterro será no cemitério Santa Paz, às 16h30.