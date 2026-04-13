Camisa do Paysandu aparece em vídeo de Neymar e agita torcida Manto bicolor surge entre itens da carreira do craque, e ligação com Lecheva ganha força O Liberal 13.04.26 19h08 O escudo bicolor aparece em destaque entre as camisas guardadas pelo craque. (Reprodução / Canal Neymar Jr) Uma cena despretensiosa chamou a atenção da torcida paraense, especialmente a do Paysandu. Em um vídeo divulgado em seu canal no YouTube, Neymar Jr. exibe diversos objetos conquistados ao longo da carreira. Ao mostrar uma gaveta com camisas trocadas em dias de jogos, surge o manto bicolor em destaque, entre dezenas de uniformes guardados com carinho pelo atleta. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Após o momento, a torcida paraense passou a buscar saber quem foi o autor do presente. Uma hipótese que ganhou força é a de que a camisa teria sido entregue pelo ídolo, ex-atleta e atual diretor do Paysandu, Lecheva. A cena começa a partir do minuto 3:35, veja: O último encontro oficial entre Neymar e Lecheva ocorreu em setembro de 2023, quando o atacante esteve em Belém com a Seleção Brasileira, para a estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, Lecheva presenteou o atleta com uma camisa do Paysandu, e o momento foi registrado em fotografia. A camisa exibida na gaveta de Neymar teria sido um presente de Lecheva, amigo pessoal da familar Neymar. (Reprodução / Divulgação) Relação antiga Lecheva mantém uma relação estreita com Neymar, mais especificamente com Neymar Pai. Os dois atuaram juntos por alguns anos no União Mogi-SP, no início da década de 1990. Enquanto Lecheva estava no início da carreira, Neymar Pai já se aproximava da reta final. A amizade construída em campo perdura até os dias de hoje, abrindo caminho para diversos encontros entre eles, alguns públicos e outros no ambiente familiar. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol neymar junior camisa do paysandu futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Camisa do Paysandu aparece em vídeo de Neymar e agita torcida Manto bicolor surge entre itens da carreira do craque, e ligação com Lecheva ganha força 13.04.26 19h08 FUTEBOL Copa Norte: Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Independência-AC na Curuzu Papão é o 5ª colocado no seu grupo e precisa vence para se manter vivo na competição regional 13.04.26 16h25 futebol Paysandu leva quase 10 mil torcedores para o jogo contra o Brusque na Série C Torcida bicolor viu o time sofrer para conseguir o empate com a equipe catarinense 13.04.26 12h06 futebol Paysandu avalia a contratação definitiva de Ítalo, artilheiro da equipe na temporada Clube bicolor tem interesse em comprar o jogador, que pertence ao Volta Redonda e está emprestado ao Papão 13.04.26 10h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol 'Guerreira': Paysandu lança segunda camisa oficial da temporada 2026; confira Novo uniforme é predominantemente branco, com detalhes em azul na gola e nos punhos em retilínea 13.04.26 9h10 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Champions League da Ásia, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.04.26 7h00 Liga dos Campeões da AFC Al-Hilal x Al-Sadd: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela AFC Champions League Al Hilal e Al Sadd jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 13.04.26 14h00 ESPORTE Técnico do Paysandu critica arbitragem após empate com o Brusque pela Série C: ‘confusa’ Júnior Rocha gostou do desempenho da equipe e pediu mais efetividade ao time na hora de decidir a partida 12.04.26 22h31