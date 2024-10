Autores dos gols da vitória do Paysandu sobre o Coritiba destacam força da equipe: 'É raça'

O Paysandu conseguiu uma virada heroico na noite da última quarta-feira (23), na Curuzu. Diante do Coritiba-PR, o time bicolor perdia por 1 a 0 até João Vieira e Jean Dias marcarem e comandarem a vitória do Bicola. Após o jogo, os jogadores falaram a emoção de conquistar o triunfo em casa, em um momento em que a equipe busca uma redenção.

"Isso é Paysandu. Acho que [o jogo] demonstra o que é o clube. Nunca é fácil, nunca vai ser. Contra tudo e contra todos, como sempre. Baita vitória, seguimos. Temos que alcançar o nosso objetivo, mas tá muito perto. Essa vitória vai para toda fiel, para todo o nosso grupo que merece demais, para a diretoria, comissão técnica, para todo mundo. Estou feliz demais", declarou o meia João Vieira.

O camisa 8 do Bicola foi autor do gol de empate do Paysandu no jogo. O jogador converteu um pênalti marcado a favor do time da casa. A virada e vitória bicolor foi sacramentada pelo atacante Jean Dias, que marcou no final da partida.

"Estou muito feliz. Glória a Deus pelo gol. [Quero] parabenizar a rapaziada pelo que entregou dentro de campo. Com um jogador a menos, nós conseguimos sair com a vitória. Isso é Paysandu. É raça", comemorou o atacante.

A partida, assim como o último duelo contra o Operário-PR, foi marcada por um lance polemico. Ainda no primeiro tempo, o argentino Borasi marcou para o Papão. No entanto, o gol foi anulado por impedimento, contudo lance foi bastante questionado.

Mesmo com a polêmica, o Paysandu conseguiu o objetivo final, que era a vitória em casa. Até o final do campeonato, o Bicola tem mais dois jogos na Curuzu. Com o triunfo, a equipe de Márcio Fernandes chegou a 40 pontos e está na 13ª posição.

Com base nas projeções, o clube paraense precisa de pelo menos mais cinco pontos para garantir a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Papão é contra o Ceará-CE, em Fortaleza, no sábado (26), às 17h.