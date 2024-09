Autor do gol da virada do Paysandu, Kevyn celebra momento no time e visa vitória contra o América-MG

O Paysandu quebrou o momento difícil na Série B do Brasileirão, e espera ampliar sequência com mais uma vitória, dessa vez fora de casa, em um jogo difícil contra o América-MG, pela 27ª rodada da competição. Para o lateral-esquerdo Kevyn, autor do gol da virada do clube bicolor, contra o Guarani, na última rodada, o time tem capacidade de trazer a vitória para casa.

“A gente sabe que é um grande adversário, uma equipe muito qualificada. A gente tem trabalhado para ele saber lidar melhor com a situação do jogo, com os jogadores dele. Acho que o professor Marcio com a missão toda tem passado para a gente. A gente tem traçado uma estratégia boa para a gente fazer o melhor resultado possível”, disse.

Kevyn, que caso entre na partida contra o América completa 50 jogos com a camisa bicolor, celebrou o gol que garantiu a vitória do Paysandu e lamentou a sequência ruim com o time, mas acredita que a partida contra o Guarani marcou um “recomeço” para o clube.

“A gente sabe que a nossa equipe é muito qualificada e que infelizmente as coisas não vinham acontecendo da forma como a gente esperava que acontecesse. Na maioria dos jogos a gente teve o controle, continuava buscando, só que o resultado não vinha e isso pesou um pouco para a gente. Eu fiquei feliz demais pelo gol, porém, muito mais feliz pelo resultado positivo, por a gente ter conseguido sair de uma sequência ruim”, afirmou.

“Seguimos trabalhando e acreditamos que seja assim o início de um recomeço para a gente, para a nossa equipe, uma sequência boa de vitórias que consegue deixar a gente na forma que a gente esperava, com os nossos objetivos alcançados”, completou.

O lateral-esquerdo celebrou ainda a fase com o novo técnico, Márcio Fernandes, e elogiou o trabalho realizado por ele até o momento.

“Acho que sempre quando existe uma troca, acaba existindo um ânimo novo da galera, uma oportunidade nova. O professor Márcio é um cara que deixa a gente bem à vontade, principalmente ofensivamente falando. A gente acredita que seja uma junção boa e, se Deus quiser, vai ter um bom resultado pro Paysandu e pra gente”, finalizou.

O Papão encara o América nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com.