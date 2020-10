Atacante e zagueiro podem deixar o Paysandu; saiba o motivo

O atacante Vinícius Leite estaria de saída do Paysandu. O jogador recebeu proposta de um time da Série B e, como o contrato acaba dia 10 de novembro, ele não deve renovar com o time bicolor. A informação foi confirmada por uma fonte do clube.

O time da Série B seria o Avaí e a proposta para o Vinícius Leite é alta. O clube ofereceu R$ 5 mil de moradia, um salário no valor de R$ 45 mil e três anos de contrato, o que impossibilita o Paysandu de fazer uma oferta melhor para segurar o atacante, que vai cumprir o contrato até o final. Aliás, foi por isso que o alviceleste teve interesse em contratar Victor Feijão, que já está em Belém e deve ser anunciado em breve.

Outro jogador que pode deixar o Bicola é o zagueiro Perema. Ele tem proposta de um time da Arábia Saudita e também está bem difícil a permanência até o final da Série C. O jogador também não renovou com o Papão e o contrato acaba em novembro. O clube tem interesse na renovação, mas essa proposta do exterior pode fazer com que Perema deixe o Paysandu.

É bom lembrar que nos últimos dias o Paysandu renovou com vários jogadores, já que a primeira fase da Série C termina em dezembro e a final será em janeiro.