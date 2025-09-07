Atacante do Paysandu destaca apoio do irmão no começo da carreira: 'Sem ele, não estaria aqui'

O Dia do Irmão, celebrado na última sexta-feira (5) no Brasil, valoriza a união fraternal entre duas pessoas que, desde cedo, aprendem a compartilhar histórias, dividir espaços, discutir, perdoar e, acima de tudo, apoiar-se mutuamente. Essas características foram intensamente vividas pelo atacante do Paysandu, Diogo Oliveira, e seu irmão Rodolfo, que é um dos principais pilares na vida e trajetória do jogador.

Diogo iniciou sua carreira profissional no futebol relativamente tarde, aos 23 anos, jogando a quarta divisão do Campeonato Paulista pelo Francana-SP, onde enfrentava poucas oportunidades. O atleta relatou que chegou a pensar em desistir da carreira, mas só não o fez graças ao irmão Rodolfo, que o encorajou a seguir em frente.

“Chegou um dia em que fiquei muito chateado com a falta de oportunidades. Terminou o jogo, e eu liguei chorando para o meu irmão. Disse que não queria mais jogar futebol, porque, se eu não estava nem na quarta divisão, onde eu iria jogar?! Foi então que ele me deu total apoio, falou para eu não desistir, disse que eu era craque e que conseguiria chegar lá. Guardo essas palavras para a vida. Se não fosse o Rodolfo, eu não estaria onde estou hoje”, revelou Diogo.

Com o apoio de Rodolfo e a perseverança de Diogo, as oportunidades não demoraram a aparecer. Nas oitavas de final da quarta divisão do Paulistão, um dos titulares se machucou e Diogo entrou em campo. Ele foi um dos destaques da partida, marcou gols, ajudou o time a avançar nas fases seguintes e terminou como um dos artilheiros da equipe.

“As palavras do meu irmão foram fundamentais, porque, se não fosse por elas, eu teria desistido. E, graças a isso, consegui chegar até a semifinal daquele campeonato e estou onde estou hoje”, contou o artilheiro do Paysandu.

Exemplo de vida

Rodolfo também é uma grande inspiração pessoal de Diogo. O jogador do Papão descreveu as características mais marcantes que vê no irmão e contou o que aprendeu durante os 28 anos de amizade.

“O Rodolfo é muito dedicado, esforçado e determinado. Ele sempre corre atrás dos seus objetivos, e isso é o que mais me chama a atenção: nunca desiste, está sempre batalhando. Ele sempre me ensinou a nunca desistir, a ter fé, disciplina e a acreditar que tudo é possível”, disse Diogo.

Fora do mundo da bola, Diogo compartilhou a lembrança mais marcante que viveu ao lado do irmão. O atacante contou que, quando criança, Rodolfo costumava pegar videogames emprestados dos amigos para que ambos pudessem brincar, já que a família não tinha condições financeiras para comprar um.

“Uma das lembranças que está marcada para mim é que ele pegava o videogame emprestado na rua. Nós não tínhamos condições, não tínhamos videogame. Então, ele pegava emprestado, chegava em casa e escondia debaixo de uma mesa no quintal. Quando meu pai e minha mãe iam dormir, ele ia lá fora, de madrugada, pegava o videogame e nós virávamos a noite jogando. Essa é a lembrança que está marcada para mim e que nunca vou esquecer”, relembrou Diogo.

Passagem no Paysandu

Diogo chegou ao Paysandu em um momento delicado para o clube, mas estreou com vitória, entrando aos 16 minutos do segundo tempo na partida contra o Botafogo-SP. A titularidade veio já na partida seguinte, contra o Remo. O atacante não sentiu a pressão do clássico mais disputado do mundo e marcou o gol que garantiu a segunda vitória do Papão na Série B.

Atualmente, o time bicolor volta a viver tempos sombrios na competição e não vence há sete jogos. Vindo de quatro derrotas seguidas, o Paysandu ocupa a lanterna do campeonato com apenas 21 pontos. Contudo, o atacante vem fazendo a sua parte e é artilheiro do time com seis gols marcados em 12 partidas.

Diogo Oliveira terá a oportunidade de voltar a marcar contra o América-MG no próximo sábado (13). A partida, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, acontece no Estádio Mangueirão, em Belém, às 16h.