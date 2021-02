Artilheiro Nicolas assusta a web em pronunciamento: 'Encerro mais uma temporada no Paysandu'

Com contrato até o fim de 2021 com o Paysandu, o atacante Nicolas postou uma mensagem de agradecimento e explicações aos torcedores no fim da temporada 2020.

Para muitos, entretanto, o discurso assustou porque teve um tom de despedida. No entanto, tudo não passou de um susto. Nicolas segue sendo jogador do Paysandu. "Encerro mais uma temporada no @paysandu com sentimento de ter dado o meu o meu melhor, nem sempre é possível alcançarmos os nossos objetivos e sonhos. As vezes nem tudo ocorre como planejamos", afirmou o atleta bicolor.

Ainda segundo Nicolas, o não acesso à Série B pode ser definido como um "sonhos adiados". Ele também fez uma lista dos seus feitos na atual temporada: "Campeão Estadual, artilheiro e craque do Parazão (10 gols), autor de nove gols na Série C"

Nicolas encerrou da seguinte forma: "Muito obrigado a torcida por todo apoio e a confiança. Que esta nova temporada seja de muitas conquistas!!!"

Veja o post