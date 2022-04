Após usar camisa do Paysandu no Profissão Repórter da Rede Globo, menino assistirá ao jogo do Papão

O garoto Enzo, de oito anos, que apareceu no programa "Profissão Repórter", da Rede Globo, vestido com uma camisa do Paysandu na cor vermelha, vai poder assistir a uma partida do Papão, seu clube do coração. Ele estará na arquibancada, torcendo pelo Bicolor na partida diante do Mirassol-SP, que ocorre hoje, às 20h, na cidade de Mirassol (SP), válida pela terceira rodada do Brasileirão Série C.

VEJA MAIS

O pequeno Enzo ajuda a mãe, Ana Paula, a vender balas em um sinal na Zona Oeste da cidade de São Paulo (SP). A família teve a história contada no programa da Rede Globo em março deste ano. Em entrevista à repórter Mayara Teixeira, Enzo apareceu com uma camisa vermelha do Papão, a cor da camisa chamou atenção de vários torcedores e a imagem do garoto viralizou.

Na semana passada Enzo recebeu uma camisa de presente do Paysandu e hoje ele esteve no hotel onde a equipe está concentrada e tirou uma foto com o coordenador de futebol e ídolo do Papão, Ricardo Lecheva. No Twitter, o perfil oficial bicolor fez questão de lembrar a história de Enzo.

“Lembra do menino Enzo, Fiel?! O pequeno bicolor, natural de SP, que apareceu em rede nacional com uma camisa do Paysandu, mesmo sem nunca ter ido a Belém ou jogo do Papão. Ele veio ao nosso hotel e logo mais estará torcendo no estádio!”

Mirassol x Paysandu duelam às 20h desta segunda-feira (25), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.