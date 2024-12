Após tentativa de acordo financeiro, CRB anuncia a saída do técnico Hélio dos Anjos

Chegou ao fim a passagem do técnico Hélio dos Anjos no CRB-AL. O treinador teve seu contrato rescindido com a equipe alagoana, após ele ter ajudado o clube do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Questões salariais pesaram para que tivesse um fim de ciclo de Hélio a equipe nordestina.

A diretoria do CRB tentou fazer uma redução salarial com o técnico Hélio dos Anjos, para que ele ficasse na equipe para a próxima temporada, porém, a proposta não foi aceita pelo treinador e seu staff. As cifras altas de Hélio era considerava fora dos padrões do clube, que brigou até a penúltima rodada para escapar do temido rebaixamento para a Série C. Em uma publicação nas redes sociais, o CRB oficializou a saída do treinador e agradeceu pelo empenho enquanto defendeu as cores do clube.

VEJA MAIS

“O Clube de Regatas Brasil informa a não continuidade do técnico Hélio dos Anjos para a temporada 2025. O CRB agradece o trabalho realizado e ressalta o profissionalismo de toda equipe. Desejamos sucesso nos próximos desafios”.

Hélio dos Anjos chegou ao CRB na metade do mês de setembro, logo após a sua demissão do Paysandu, onde ficou um pouco mais de um ano, onde conquistou acesso à Série B no ano passado e os títulos do Campeonato Paraense e também da Copa Verde nesta temporada.

No CRB Hélio dos Anjos conseguiu cinco vitórias, um empate e perdeu quatro vezes. O treinador fechou sua passagem no clube alagoano com um aproveitamento de 51,5%. Na carreira, Hélio dos Anjos teve passagens por vários clubes brasileiros, como Vitória-BA, Remo, Sport-PE, Goiás-GO, Vasco-RJ, Grêmio-RS, Bahia, Fortaleza, Náutico, Figueirense-SC e Ponte Preta-SP. Fora do país comandou o Al-Nasr, dos Emirados Árabes, além do Najran SC, Al-Faisaly FC e o Al-Qadisiyah, todos da Arábia Saudita.