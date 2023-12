Após temporada na Espanha, zagueiro Carlão vê Paysandu como maior desafio na carreira

Na última atividade desta temporada, a delegação bicolor utilizou o gramado do Centro de Treinamento Raul Aguilera para fazer uma atividade com bola, sob o comando do técnico Hélio dos Anjos. Os jogadores ainda receberam a visita do ilustre ex-bicolor, Yago Pikachu, que está de férias em Belém e aproveitou para visitar o local e cumprimentar antigos companheiros de trabalho.

Em campo, a equipe segue fazendo a formatação para a estreia no Parazão 2024, no próximo dia 20, contra o Santa Rosa. Um dos postulantes à titularidade bicolor é o zagueiro Carlão, que chegou ao Paysandu graças ao trabalho desenvolvido anteriormente com o treinador do time.

"Eu acho que o principal motivo de vir para cá foi a expressão do clube. Está sendo o maior desafio da minha carreira, quero fazer excelentes partidas aqui. Além disso, eu trabalhei com o Hélio no Náutico, foi um cara que me deu minutagem no futebol e é um prazer trabalhar com ele mais uma vez", revela o defensor, que chega ao clube com maior rodagem em relação ao contato anterior com Hélio.

"Eu creio que no começo dos trabalhos com ele no Náutico foi um pouco complicado, pois eu vinha da base, mas agora tive uma sequência com ele e creio que esse ano será de grandes conquistas. Daremos uma ênfase maior no estilo de jogo dele, com linhas altas, fazendo pressão nos adversários. Estamos nos preparando muito bem para essa temporada".

Carlão jogou no Náutico por duas temporadas e nesse período disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2023, no entanto, transferiu-se para o Almería, da Espanha. Por lá não teve muitas oportunidades, indo parar no time B. No entanto, a chegada ao bicolor paraense deu a ele novo gás e inspiração para mudar o cenário deste ano.

"Eu tenho uma quantidade de jogos boa. O ano de 2022/23 foi um pouco difícil, pois eu esperava mais. Acabei indo para o time B, onde joguei 21 partidas de 30, não tive oportunidade de ir para o time principal. Eu creio que essa pré-temporada está sendo muito puxada, forte e intensa, tudo o que o professor pede. Damos uma boa resposta nessas duas semanas de treino", encerra.