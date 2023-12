Diogo Silva sobre estilo de Hélio dos Anjos no Paysandu: 'Me adaptar o mais rápido possível'

Um dos postulantes ao cargo de goleiro titular nesta temporada é Diogo Silva. Aos 37 anos, o arqueiro que veio do CRB concedeu sua primeira entrevista coletiva como atleta do Paysandu. Ele falou sobre alguns pontos da carreira e da nova estrutura de jogo, montada e conduzida pelo técnico Hélio dos Anjos.

Durante a atividade desta quinta-feira (28), Diogo se deparou com um modus operandi diferente do que estava acostumado nos tempos de CRB. Quando perguntado sobre, ele explicou que o grupo passa por uma fase de readaptação. No caso dele, para um estilo bem diferente do seu técnico antecessor, Daniel Paulista.

"São formas de jogo totalmente diferentes. O professor estava treinando, principalmente para os novos e relembrar os antigos, para reativar a maneira como ele gosta de jogar. Na hora de pressionar sem a bola, na hora de defender e atacar. Era isso que ele estava falando, por isso parava sempre para corrigir. Para isso serve a pré-temporada. Vai ser muito importante nos jogadores pegarmos a forma dele de jogar. Quanto mais rápido for, melhor será o nosso início de ano", acredita.

Embora tenha vindo de uma boa participação na Série B deste ano, Diogo precisa lutar pela titularidade, que hoje está mais para os lados de Matheus Nogueira, o goleiro do acesso, que tem a confiança de Hélio dos Anjos. Essa proximidade que lhe falta, segundo ele, não será necessariamente um problema, haja vista que ele credita sua vinda justamente por ter chamado a atenção do treinador.

"Nunca trabalhei com o hélio. Sempre joguei contra. O estilo de jogo dele sempre foi esse e não vai mudar. Essa pressão alta na saída, os goleiros saírem jogarem com os pés. Eu creio que tenho essa condução de sair jogando com os pés. A escolha deles por mim foi por algumas características minhas que se encaixam nele. Agora é trabalhar e incorporar o jogo dele o mais rápido possível".

Diogo foi o primeiro jogador anunciado pela diretoria bicolor, no último dia 29 de novembro. Desde então vem trabalhando com bastante intensidade e, sobre isso, elogiou bastante o que encontrou na capital paraense. "A estrutura do Paysandu está em altíssimo nível, até melhor em alguns pontos do que o meu antigo clube, o CRB. Isso me alegra mais ainda. Deixa a gente mais feliz sabendo que tomamos a decisão certa. Foi da vontade de Deus estar aqui e graças a ele estou muito feliz", acrescenta o arqueiro, que um dia já foi algoz do Paysandu, quando ganhou a Copa Verde em pleno Mangueirão, atuando pelo Luverdense, em 2017.

"A gente estava no Luverdense, sim. Fomos muito felizes naquela decisão. Creio que levamos o título mais na primeira partida, viemos com 3 a 1 e sabíamos que aqui seria difícil de jogar. Agora eu estou feliz por viver aquela ansiedade, mas com a torcida do meu lado", finaliza.