Após quebra de jejum, Paysandu viaja confiante para enfrentar o América-MG

América-MG e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (18), em partida válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, e vale a retomada bicolor na competição, após a quebra do jejum de nove partidas sem vencer.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Os times entram em campo em situações diferentes na tabela. O América tem 38 pontos, segundo na 7ª posição, podendo ainda ficar a um ponto do G4, enquanto o Paysandu, após vencer novamente, soma 30 pontos, na 14ª posição, buscando afastar-se da zona de rebaixamento, tudo isso sob a chancela do técnico Márcio Fernandes, que retornou ao clube após a queda de Hélio dos Anjos. Em uma partida, o treinador retomou o caminho das vitórias, passando por cima da desconfiança da torcida, que inicialmente não viu com bons olhos a contratação do velho conhecido.

Tanto América quanto Paysandu devem manter a base das escalações da última rodada da Série B. Para este jogo, vale lembrar que nenhum dos times tem suspensões. As ausências confirmadas são as de jogadores já no departamento médico, sem mudanças desde a última rodada. Talvez uma novidade apareça no time, com o retorno do volante Netinho, mas ganhou condições de jogo e pode reforçar a cabeça de área do Papão. Na defesa, a dupla de zaga tende a ser formada por Quintana e Lucas Maia, para tentar conter o avanço dos donos da casa, que querem eliminar o clima pesado após a derrota para o Peixe.

O América é o terceiro melhor time jogando em casa na Série B, com oito vitórias e cinco empates em 13 partidas, ficando atrás apenas de Vila Nova-GO e Mirassol. O ataque do time tem se mostrado eficiente, com 31 gols em 26 jogos. Além disso, o América é o segundo time com maior posse de bola no campeonato, com 56,6% nas 26 partidas disputadas. O Paysandu vem logo atrás, ocupando a terceira posição, com 55,7% de posse.

A Série B caminha para a reta final, faltando 12 rodadas para a definição dos quatro times que ascendem à Série A e os quatro rebaixados. Neste contexto, o Papão passou a maior parte do tempo próximo do Z4 e a solução encontrada pela direção do clube para dar um novo fôlego foi efetuar a troca de técnico. Assim, o Papão vai para Minas Gerais renovado, precisando da vitória para afastar-se de vez da temida área de risco na Série B.

Ficha Técnica

Data: 18/09/2024

Local: Estádio Independência

Hora: 21h30

Árbitro: Anderson Daronco-RS

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi-RS e Leirson Peng Martins-RS

VAR: Diego Pombo Lopez (BA-FIFA)

América-MG: Dalberson; Daniel Borges, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Alê, Elizari e Juninho; Rodriguinho, Adyson e Matheus Davó.

Técnico: Lisca

Paysandu: Paysandu: Diogo Silva; Edilson, Quintana, Lucas Maia e Kevyn (Bryan); J. Pedro (Netinho) e Cazares (Trindade); Nicolas, Esli Garcia e Robinho (L. Vilela); Yony González.

Técnico: Márcio Fernandes