Após marcar gol da vitória do Paysandu sobre o Ituano, João Vieira desabafa: 'Foi uma resposta'

O Paysandu se livrou da zona de rebaixamento após a vitória magra em cima do Ituano-SP na noite da última sexta-feira (28), na Curuzu. Diante da torcida bicolor, João Vieira fez o gol do triunfo que garantiu mais três pontos para a equipe ter um alívio na Série B. Após a partida, em entrevista ao repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal+, o meia desabafou e falou sobre comentários de que o grupo do Papão não estaria unido.

"Estou feliz. Independente de quem faz o gol, quem se entrega, joga, não joga, o Paysandu é uma união só. Muito se falou durante bastante tempo que o grupo do Paysandu estava rachado, acho que a partida de hoje [sexta-feira] foi uma resposta para todo mundo que acha isso. Então, calma, rapaziada! Calma aí fora. Isso é um desabafo do João Vieira, é meu porque eu vivo muito esse clube", declarou o meia.

VEJA MAIS

Ainda na entrevista, João Vieira disse que nesta temporada, "muita coisa veio de fora" para dentro do time e que isso acabou prejudicando o clube. O meia ressaltou que a vitória em cima do Galo de Itu mostrou a grande do Papão.

"Estou aqui há quase três anos e esse ano foi onde muita coisa veio de fora para dentro para nos prejudicar. Mas isso é normal, estamos calejados, temos as costas largas e a partida de hoje provou que o Paysandu é muito grande. Seguimos, não tem nada conquistado. A gente tem muito ainda dentro do campeonato para conquistar, mas feliz por essa vitória, a gente vai em busca de cada vez mais", concluiu o jogador.

Na coletiva pós-jogo, Márcio Fernandes, treinador bicolor, também destacou a união do grupo na busca por essa vitória. O clube estava pressionado para vencer. Em caso de derrota para o Ituano, o time iria cair para o Z-4. Agora, com a vitória, o Paysandu saltou da 16ª colocação para a 14ª provisoriamente. O próximo compromisso do Bicola é contra o CRB-AL, na sexta-feira (4), no estádio Rei Pelé, 20h.