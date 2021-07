Após 'herói' Rildo, relembre outros jogadores que marcaram na estreia pelo Paysandu

O Paysandu conquistou um ponto contra o Manaus, no último domingo (25), após empatar em 1 a 1, pela Série C. O gol salvador foi do atacante Rildo, que fez sua estreia com a camisa do Papão, e logo com um lance importante. Com isso, a equipe de esportes de O Liberal relembra agora jogadores e ex-atletas bicolores que também marcaram na estreia com a camisa alviceleste.

Com três gols marcados nas duas primeiras partidas, Marlon empolgou a torcida (Cristino Martins / Arquivo O Liberal)

Marlon

Começando pelo atual elenco, o meia-atacante Marlon teve um início de sonho na Curuzu. Logo na estreia, contra o Imperatriz-MA, o jogador marcou um dos gols da vitória por 3 a 0 e na partida seguinte, fez mais dois, contra o Ferroviário-CE.

Logo na estreia, Robgol já deu um aperitivo do que seria seu período no Paysandu (Renato Chalu / Arquivo OLiberal)

Robgol

Um dos maiores ídolos do Papão, Robgol estreou com dois gols e logo em um clássico. No dia 9 de fevereiro de 2003, contra a Tuna Luso, Róbson ajudou o Bicola a vencer por 3 a 2.

Iarley teve uma reestreia agridoce contra o Remo (Raimundo Paccó / Arquivo OLiberal)

Iarley

Autor do gol antológico contra o Boca Juniors-ARG, que deu a vitória ao Paysandu, em plena La Bombonera, o atacante Iarley retornou ao clube em 2013. E o reencontro com a torcida foi justamente em um Re-Pa, onde Iarley marcou o gol do Paysandu, mas o Remo venceu por 2 a 1.

Vandick foi um dos principais nomes do período de ouro do Paysandu - entre 2001 e 2003 (Raimundo Paccó / Arquivo OLiberal)

Vandick

Um dos heróis da conquista da Copa dos Campeões de 2002, que levou o Paysandu à Libertadores do ano seguinte, o atacante Vandick marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o São Raimundo, na Curuzu, em seu primeiro jogo pelo Papão.

Dadá Maravilha [ao centro, agachado] foi ídolo do Bicola no final da década de 70 (Divulgação / Paysandu)

Dadá Maravilha

Um dos maiores nomes a vestir a camisa do Paysandu, o atacante Dadá Maravilha fez sua estreia oficial em 29 de abril de 1979, justo em um clássico contra o Remo. Dadá mostrou a que veio e, diante de 64 mil pessoas no Mangueirão, marcou o gol de empate.

Atacante Bérgson marcou 28 gols pelo Papão em 2017 (Arquivo O Liberal)

Bérgson

Um dos principais artilheiros recentes do Paysandu, Bérgson estreou oficialmente pelo Paysandu na abertura do Parazão de 2017. E logo de cara, o atacante fez do Castanhal a sua primeira vítima, ao marcar dois na vitória por 3 a 0 dos bicolores.

Cassiano fez sucesso no Paysandu em 2018, ao marcar 20 gols em 30 partidas (Igor Mota / OLiberal)

Cassiano

Assim como Bérgson, Cassiano também marcou a história recente do Papão. Outra semelhança, é que o atacante estreou balançando as redes do Castanhal, no primeiro jogo do Bicola no Parazão 2018 - vitória por 4 a 2.

Gol na estreia teve dedicatória especial para Mateus Anderson (Cristino Martins / OLiberal)

Mateus Anderson

Após mais de um ano sem marcar gols, o meia-atacante Mateus Anderson estreou no ano passado pelo Paysandu da melhor maneira. O jogador fez um na vitória por 4 a 0 sobre o Paragominas. Mateus aproveitou para dedicar à esposa, que havia passado mal antes do jogo.

Alex Maranhão marcou o primeiro gol do Paysandu em 2019 (Arquivo O Liberal)

Alex Maranhão

A passagem de Alex Maranhão pela Curuzu não deixou tanta saudade, mas a estreia foi promissora. Na primeira rodada do Parazão do ano passado, o meia marcou um dos gols na vitória por 3 a 1 sobre o Itupiranga, logo na primeira partida do jogador pelo Bicola.