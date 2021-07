VÍDEO: Árbitro confirma gol de empate para atacante do Paysandu contra o Manaus

O Paysandu alcançou um empate suado contra o Manaus, no último domingo (25), com um gol que gerou dúvidas. Isso porque o atacante Rildo, que fez sua estreia com a camisa bicolor, cabeceou para o gol, mas antes da bola cruzar a linha, o volante Gilson, ex- Remo e atualmente no Gavião do Norte, testou para o fundo da rede.

Assista aos melhores momentos da partida e ao gol de Rildo

Após a partida, o árbitro da partida, Diego da Silva Castro (CBF/PI) confirmou na súmula o gol para Rildo. A última vez que o atacante havia marcado foi no dia 2 de outubro de 2020, pelo Avaí-SC contra o CRB-AL. Este também foi o primeiro jogo de Rildo no ano, já que estava sem clube, por causa dos problemas físicas que afetam a carreira do atleta.