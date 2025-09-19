Após gol contra o Remo, promessa da base renova contato com o Paysandu

O Paysandu não vem utilizando jogadores da base nesta Série B. Poucos atletas tiveram oportunidades no clube nesta temporada, porém, a diretoria do Papão agiu rápido e renovou o contrato de uma promessa bicolor.

O volante Pedro Henrique, da equipe sub-20 do Paysandu, teve seu vínculo estendido com o clube. O nome do atleta saiu no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e, segundo o jornalista Bruno Amâncio, da TV Liberal, o clube renovou com o jovem até 2027. A informação foi confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

VEJA MAIS

Pedro Henrique vem se destacando na base do Paysandu. Capitão da equipe, ele exerce um papel importante de liderança no time e foi decisivo na classificação do Papão para a grande final do Campeonato Paraense Sub-20, no jogo diante do Remo, na Curuzu, nesta semana. Ele marcou o gol da vitória bicolor por 1 a 0, de pênalti.

A final do Parazão Sub-20 (metropolitano) será entre Tuna e Paysandu. O Papão eliminou o Remo na semifinal, e a Lusa despachou o Sport Belém ao vencer por 4 a 0. A data da decisão ainda não foi informada pela Federação Paraense de Futebol (FPF).