Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Após gol contra o Remo, promessa da base renova contato com o Paysandu

volante Pedro Henrique ganhou um novo vínculo com o Papão

O Liberal
fonte

João Pedro teve o contrato renovado (Matheus Vieira / Paysandu)

O Paysandu não vem utilizando jogadores da base nesta Série B. Poucos atletas tiveram oportunidades no clube nesta temporada, porém, a diretoria do Papão agiu rápido e renovou o contrato de uma promessa bicolor.

O volante Pedro Henrique, da equipe sub-20 do Paysandu, teve seu vínculo estendido com o clube. O nome do atleta saiu no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e, segundo o jornalista Bruno Amâncio, da TV Liberal, o clube renovou com o jovem até 2027. A informação foi confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

VEJA MAIS

image Paysandu apresenta meia Gustavo Nicola, irmão do MC Daniel, para tentar reação na Série B
Atualmente, o Papão soma apenas 22 pontos e precisa vencer ao menos oito dos 12 jogos restantes para evitar o rebaixamento

image Técnico do Paysandu pode improvisar Reverson no meio contra o Goiás, diz jornalista
Lateral deve ganhar chance mais adiantado para dar mobilidade ao time. A informação foi divulgada por Carlos Ferreira.

Pedro Henrique vem se destacando na base do Paysandu. Capitão da equipe, ele exerce um papel importante de liderança no time e foi decisivo na classificação do Papão para a grande final do Campeonato Paraense Sub-20, no jogo diante do Remo, na Curuzu, nesta semana. Ele marcou o gol da vitória bicolor por 1 a 0, de pênalti.

A final do Parazão Sub-20 (metropolitano) será entre Tuna e Paysandu. O Papão eliminou o Remo na semifinal, e a Lusa despachou o Sport Belém ao vencer por 4 a 0. A data da decisão ainda não foi informada pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

FUTEBOL

Após gol contra o Remo, promessa da base renova contato com o Paysandu

volante Pedro Henrique ganhou um novo vínculo com o Papão

19.09.25 20h14

Futebol

Paysandu apresenta meia Gustavo Nicola, irmão do MC Daniel, para tentar reação na Série B

Atualmente, o Papão soma apenas 22 pontos e precisa vencer ao menos oito dos 12 jogos restantes para evitar o rebaixamento

18.09.25 16h59

SÉRIE B

Raio-X: Adversário do Paysandu, Goiás mostra força no ataque e solidez na defesa

Equipe esmeraldina também cria muitas chances, mas apresenta dificuldades nos passes e bolas longas

18.09.25 16h54

Futebol

Técnico do Paysandu pode improvisar Reverson no meio contra o Goiás, diz jornalista

Lateral deve ganhar chance mais adiantado para dar mobilidade ao time. A informação foi divulgada por Carlos Ferreira.

18.09.25 12h27

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

19.09.25 7h00

Futebol

Remo anuncia novo lote de ingressos para jogo contra o Atlético-GO no Baenão

Partida ocorre no sábado (20) e marca o retorno do clube ao Baenão

19.09.25 9h02

Futebol

Zagueiro da Premier League elege torcida do Remo como a mais surpreendente: 'Não parava de cantar'

Murillo recordou o duelo de 2023, quando o Remo venceu o Corinthians no Mangueirão, mas acabou eliminado nos pênaltis.

19.09.25 11h35

ESPORTES

Vasco anuncia venda on-line de camisas em homenagem ao Círio de Nazaré

Lançamento celebra a devoção e a tradição do Círio, com distribuição nacional e frete gratuito para Belém

19.09.25 8h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda