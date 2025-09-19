Após gol contra o Remo, promessa da base renova contato com o Paysandu volante Pedro Henrique ganhou um novo vínculo com o Papão O Liberal 19.09.25 20h14 João Pedro teve o contrato renovado (Matheus Vieira / Paysandu) O Paysandu não vem utilizando jogadores da base nesta Série B. Poucos atletas tiveram oportunidades no clube nesta temporada, porém, a diretoria do Papão agiu rápido e renovou o contrato de uma promessa bicolor. O volante Pedro Henrique, da equipe sub-20 do Paysandu, teve seu vínculo estendido com o clube. O nome do atleta saiu no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e, segundo o jornalista Bruno Amâncio, da TV Liberal, o clube renovou com o jovem até 2027. A informação foi confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. VEJA MAIS Paysandu apresenta meia Gustavo Nicola, irmão do MC Daniel, para tentar reação na Série B Atualmente, o Papão soma apenas 22 pontos e precisa vencer ao menos oito dos 12 jogos restantes para evitar o rebaixamento Técnico do Paysandu pode improvisar Reverson no meio contra o Goiás, diz jornalista Lateral deve ganhar chance mais adiantado para dar mobilidade ao time. A informação foi divulgada por Carlos Ferreira. Pedro Henrique vem se destacando na base do Paysandu. Capitão da equipe, ele exerce um papel importante de liderança no time e foi decisivo na classificação do Papão para a grande final do Campeonato Paraense Sub-20, no jogo diante do Remo, na Curuzu, nesta semana. Ele marcou o gol da vitória bicolor por 1 a 0, de pênalti. A final do Parazão Sub-20 (metropolitano) será entre Tuna e Paysandu. O Papão eliminou o Remo na semifinal, e a Lusa despachou o Sport Belém ao vencer por 4 a 0. A data da decisão ainda não foi informada pela Federação Paraense de Futebol (FPF). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Após gol contra o Remo, promessa da base renova contato com o Paysandu volante Pedro Henrique ganhou um novo vínculo com o Papão 19.09.25 20h14 Futebol Paysandu apresenta meia Gustavo Nicola, irmão do MC Daniel, para tentar reação na Série B Atualmente, o Papão soma apenas 22 pontos e precisa vencer ao menos oito dos 12 jogos restantes para evitar o rebaixamento 18.09.25 16h59 SÉRIE B Raio-X: Adversário do Paysandu, Goiás mostra força no ataque e solidez na defesa Equipe esmeraldina também cria muitas chances, mas apresenta dificuldades nos passes e bolas longas 18.09.25 16h54 Futebol Técnico do Paysandu pode improvisar Reverson no meio contra o Goiás, diz jornalista Lateral deve ganhar chance mais adiantado para dar mobilidade ao time. A informação foi divulgada por Carlos Ferreira. 18.09.25 12h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 19.09.25 7h00 Futebol Remo anuncia novo lote de ingressos para jogo contra o Atlético-GO no Baenão Partida ocorre no sábado (20) e marca o retorno do clube ao Baenão 19.09.25 9h02 Futebol Zagueiro da Premier League elege torcida do Remo como a mais surpreendente: 'Não parava de cantar' Murillo recordou o duelo de 2023, quando o Remo venceu o Corinthians no Mangueirão, mas acabou eliminado nos pênaltis. 19.09.25 11h35 ESPORTES Vasco anuncia venda on-line de camisas em homenagem ao Círio de Nazaré Lançamento celebra a devoção e a tradição do Círio, com distribuição nacional e frete gratuito para Belém 19.09.25 8h12