Paysandu apresenta meia Gustavo Nicola, irmão do MC Daniel, para tentar reação na Série B Atualmente, o Papão soma apenas 22 pontos e precisa vencer ao menos oito dos 12 jogos restantes para evitar o rebaixamento Luiz Guillherme Ramos 18.09.25 16h59 Gustavo chega ao Papão para ajudar na manutenção na Série B. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu anunciou nesta semana a contratação do meio-campista Gustavo Nicola, irmão do cantor MC Daniel, como reforço para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador chega com a missão de ajudar o clube a sair da lanterna da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Atualmente, o Papão soma apenas 22 pontos e precisa vencer ao menos oito dos 12 jogos restantes para evitar o rebaixamento. O primeiro desafio será contra o Goiás, no dia 20, às 16h, na Serrinha. Nicola destacou a motivação em vestir a camisa bicolor e garantiu que está preparado para encarar o desafio. “Estou muito feliz com essa oportunidade na minha carreira. Lutei muito por esse momento e vou agarrar com todas as forças”, disse. VEJA MAIS Técnico do Paysandu pode improvisar Reverson no meio contra o Goiás, diz jornalista Lateral deve ganhar chance mais adiantado para dar mobilidade ao time. A informação foi divulgada por Carlos Ferreira. Paysandu pode enfrentar Esli Garcia neste sábado pela Série B; relembre números pelo Papão Esmeraldino terá oito desfalques e atacante venezuelano deve ganhar espaço no time titular Vídeo: imagens do gramado da Curuzu viralizam e torcedores questionam condições para jogos Após críticas ao campo no clássico Re-Pa Sub-20, Papão volta à sua casa na Série B a pedido de Márcio Fernandes; partida contra o Novorizontino está marcada para o dia 23 O meia também ressaltou sua versatilidade dentro de campo, estando apto para atuar de forma mais avançada ou recuada. “Posso atuar tanto como volante quanto como meia. Onde o treinador me colocar, vou fazer o meu melhor para ajudar o time”, afirmou. Sobre a difícil situação do Paysandu, o reforço mostrou confiança e gratidão com o momento na carreira. "Essa é a oportunidade que eu sempre sonhei: disputar um campeonato desse nível. Quero aproveitar cada jogo e tenho certeza de que vamos sair dessa situação", garantiu. Com passagens pelo Joinville e pelo CSA, Gustavo Nicola já enfrentou equipes de destaque no futebol brasileiro e acredita que pode acrescentar qualidade ao elenco alviceleste. "Sou um guerreiro dentro de campo. Tenho bom passe e qualidade para sair jogando. Já enfrentei grandes times, como Grêmio e Vasco, e fui bem. Com uma boa sequência de jogos, vou ajudar muito o Paysandu", completou. ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu apresenta meia Gustavo Nicola, irmão do MC Daniel, para tentar reação na Série B Atualmente, o Papão soma apenas 22 pontos e precisa vencer ao menos oito dos 12 jogos restantes para evitar o rebaixamento 18.09.25 16h59 SÉRIE B Raio-X: Adversário do Paysandu, Goiás mostra força no ataque e solidez na defesa Equipe esmeraldina também cria muitas chances, mas apresenta dificuldades nos passes e bolas longas 18.09.25 16h54 Futebol Técnico do Paysandu pode improvisar Reverson no meio contra o Goiás, diz jornalista Lateral deve ganhar chance mais adiantado para dar mobilidade ao time. A informação foi divulgada por Carlos Ferreira. 18.09.25 12h27 Reencontro Paysandu pode enfrentar Esli Garcia neste sábado pela Série B; relembre números pelo Papão Esmeraldino terá oito desfalques e atacante venezuelano deve ganhar espaço no time titular 18.09.25 11h46 