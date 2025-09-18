Capa Jornal Amazônia
Paysandu apresenta meia Gustavo Nicola, irmão do MC Daniel, para tentar reação na Série B

Atualmente, o Papão soma apenas 22 pontos e precisa vencer ao menos oito dos 12 jogos restantes para evitar o rebaixamento

Luiz Guillherme Ramos
fonte

Gustavo chega ao Papão para ajudar na manutenção na Série B. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu anunciou nesta semana a contratação do meio-campista Gustavo Nicola, irmão do cantor MC Daniel, como reforço para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador chega com a missão de ajudar o clube a sair da lanterna da competição.

Atualmente, o Papão soma apenas 22 pontos e precisa vencer ao menos oito dos 12 jogos restantes para evitar o rebaixamento. O primeiro desafio será contra o Goiás, no dia 20, às 16h, na Serrinha.

Nicola destacou a motivação em vestir a camisa bicolor e garantiu que está preparado para encarar o desafio. “Estou muito feliz com essa oportunidade na minha carreira. Lutei muito por esse momento e vou agarrar com todas as forças”, disse.

O meia também ressaltou sua versatilidade dentro de campo, estando apto para atuar de forma mais avançada ou recuada. “Posso atuar tanto como volante quanto como meia. Onde o treinador me colocar, vou fazer o meu melhor para ajudar o time”, afirmou.

Sobre a difícil situação do Paysandu, o reforço mostrou confiança e gratidão com o momento na carreira. “Essa é a oportunidade que eu sempre sonhei: disputar um campeonato desse nível. Quero aproveitar cada jogo e tenho certeza de que vamos sair dessa situação”, garantiu.

Com passagens pelo Joinville e pelo CSA, Gustavo Nicola já enfrentou equipes de destaque no futebol brasileiro e acredita que pode acrescentar qualidade ao elenco alviceleste.
“Sou um guerreiro dentro de campo. Tenho bom passe e qualidade para sair jogando. Já enfrentei grandes times, como Grêmio e Vasco, e fui bem. Com uma boa sequência de jogos, vou ajudar muito o Paysandu”, completou.

