Contra o Goiás, Márcio Fernandes quer Paysandu jogando como se estivesse 'em casa'

O treinador destacou a importância da equipe executar o que foi treinado ao longo da semana, mesmo encarando um rival pressionado pela briga pelo acesso à Série A

O Liberal
19.09.25 22h52

Na véspera do confronto contra o Goiás, neste sábado (20), na Serrinha, o técnico Márcio Fernandes reforçou que o Paysandu manterá sua forma de jogar, mesmo diante dos sete desfalques do adversário. O treinador destacou a importância da equipe executar o que foi treinado ao longo da semana, mesmo encarando um rival pressionado pela briga pelo acesso à Série A.

"Foi uma semana muito boa de trabalho, acho que os jogadores reagiram bem ao que a gente propôs", comentou Márcio, destacando o envolvimento do elenco nos treinos táticos realizados ao longo da semana.

Segundo o técnico, o Papão espera um duelo complicado, mas necessário na busca por pontos que afixem a equipe da zona de rebaixamento. "A gente espera fazer um grande jogo, sabendo da dificuldade que vamos enfrentar. O Goiás está pressionado, mas estamos numa situação em que a gente precisa dos pontos", disse.

Márcio Fernandes reforçou ainda a evolução do tempo. "A equipe adquiriu mais o conceito de jogo que a gente quer e a gente espera que nesse jogo as coisas possam sair a contento".

O treinador destacou a qualidade do adversário, lembrando que, mesmo com ausências, o Goiás mantém um plantel forte. "O jogo é muito difícil, contra uma equipe que está lutando pelo acesso, mesmo com alguns desfalques é uma equipe forte, com plantel muito bom, mas temos todas as condições de fazer um grande jogo", afirmou.

Por fim, Márcio garantiu que o Paysandu não mudará sua postura, apenas tomando alguns cuidados para não ser surpreendido fora de casa. "Não, acho que a gente tem que se apresentar da mesma forma que joga em casa, é claro que tomar alguns cuidados pra que a gente não seja pego de surpresa", concluiu.

O duelo será às 16h (de Brasília) e marca mais um desafio do Papão fora de casa, em busca de recuperação na Série B.