Após falha no Re-Pa, goleiro do Paysandu se recupera e fecha o gol bicolor

Há pouco mais de duas semanas, o Re-Pa de número 758 foi um tormento para o goleiro Paulo Ricardo, do Paysandu. Uma falha quando a partida estava 1 a 0 para o Papão permitiu o empate do adversário, que depois ainda faria mais dois na vitória por 3 a 1. Jovem e sem muita experiência em um clube de tamanha expressão, não era de se descartar que o goleiro sentisse a pressão.

Mas duas rodadas depois, o cenário é completamente diferente. Paulo Ricardo se recuperou e em ambos os jogos contra o Londrina-PR, no quadrangular de acesso da Série C, foi decisivo. Primeiro, na vitória por 3 a 2, no Mangueirão, e depois para assegurar o empate em 0 a 0, no Estádio do Café.

Números são positivos

Em 12 jogos como titular nesta Terceirona, Paulo Ricardo sofreu apenas sete gols, uma média de apenas 0,58 gols tomados por partida. Números que mostram a solidez defensiva do time treinado pelo técnico João Brigatti, além da segurança que o goleiro tem passado à equipe.

Chuva de Paulos

A equipe de O Liberal aproveitou o momento positivo de Paulo Ricardo para apontar outros goleiros revelados pelo Paysandu, que tiveram uma oportunidade no time principal. Os colunistas Carlos Ferreira e Pio Neto relembraram três nomes. Curiosamente, três Paulos se juntam a Paulo Ricardo: Paulo Rafael, vice-campeão da Série C em 2014 com o Bicola, Paulo Wanzeler, e Paulo Eduardo.