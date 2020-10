Após deixar o Paysandu, técnico dispara: 'Vive ambiente político e financeiro conturbado"

Um dia depois de deixar o Paysandu, o técnico Matheus Costa foi apresentado no Operário-PR e durante a coletiva de imprensa, revelou situações vivenciadas durante os dias em que esteve à frente do Papão. O técnico afirmou que os problemas do Papão são extracampo e que o clube vive um ambiente político e financeiro muito conturbado.

ASSISTA

“Essa minha última passagem pelo Paysandu de 25 dias aproximadamente, com um ambiente muito conturbado, ambiente político e financeiro com grandes dificuldades e que acabou refletindo nos resultados. As vezes as coisas independem do treinador, pois é muito mais complexo do que se imagina e do que é passado para fora do clube. Procurei obviamente ajudar de todas as formas e talvez a forma menos importante naquele momento era o trabalho de campo, tinham outras questões que envolveram e o reflexo vai para o resultado”, disse.

Matheus Costa esteve à frente do Papão em quatro partidas, com duas derrotas e dois empates.