Após contato com o Paysandu, Hélio dos Anjos mostra otimismo em renovação com o Náutico

Treinador se reuniu com o presidente Bruno Becker no Rio de Janeiro; clube paraense tenta resolver pendência de mais de R$ 2 milhões.

Pedro Garcia
O técnico Hélio dos Anjos e o presidente do Náutico, Bruno Becker, se encontraram no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (8) (Ascom/CRB)

O técnico Hélio dos Anjos e o presidente do Náutico-PE, Bruno Becker, se encontraram no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (8), e conversaram sobre a renovação de contrato com a equipe pernambucana. O treinador estava presente em um simpósio da Federação dos Treinadores Brasileiros, enquanto o dirigente cumpria compromissos institucionais na sede da CBF.

Hélio dos Anjos expressou confiança em prolongar sua permanência no Timbu, mencionando o trabalho que vem sendo executado como um fator de peso para a continuidade. O avanço nas negociações para a ampliação do vínculo acontece mesmo com a proximidade da eleição do clube, marcada para o dia 30 de novembro.

O técnico já deixou clara sua condição para renovar: a reeleição do atual presidente, Bruno Becker, no pleito vindouro. Enquanto isso, a oposição também se manifestou sobre a permanência do profissional no próximo ano, caso vença a disputa.

O candidato Pablo Vitório, ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo, garantiu, em entrevista ao ge, que pretende contar com Hélio dos Anjos em 2026, afastando de sua possível gestão figuras com as quais o técnico teve atritos, como Diógenes Braga.

Em paralelo às questões de renovação, o Paysandu procurou o técnico Hélio dos Anjos em busca de uma solução para uma pendência judicial milionária. O clube paraense foi condenado, em primeira instância, a pagar mais de R$ 2 milhões referentes a valores atrasados de sua última passagem pela Curuzu.

A advogada de Hélio dos Anjos, Manoella Costa, confirmou o contato do time bicolor, mas esclareceu que não ocorreu uma reunião formal com membros do clube. A defesa sinalizou positivamente para a possibilidade de um acordo, ficando a cargo do setor jurídico do Paysandu retomar a conversa para iniciar as tratativas.

Palavras-chave

