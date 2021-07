Após agressões de DJ contra ex-esposa, volante do Paysandu se manifesta: 'Repudio'

Após as agressões de Iverson de Souza Araújo, o Dj Ivis, contra a ex-esposa se tornarem públicas, a revolta foi geral e até mesmo no meio do futebol. O volante do Paysandu Paulo Roberto usou as redes sociais para se manifestar contra a violência sofrida por mulheres.

Ao O Liberal, o atleta comentou sobre o posicionamento: "Na verdade, eu vivo em um ambiente feminino [cheio de mulheres] aqui em casa. Porque é minha esposa e duas filhas, quando vejo uma parada assim, fico neurótico. Já imagino elas, sei como é que é. Essa questão de ser mulher é muito complicado. Não tinha como não me posicionar", disse o volante.

Em seu perfil oficial no Instagram, Paulo Roberto postou uma foto da barriga de uma grávida sendo chutada pelo bebê em formação, com a legenda: O único chute que uma mulher deve levar. Segundo o atleta bicolor, quando viu a imagem, sentiu que seria uma forma de se posicionar sobre o caso:

"Essa postagem que fiz, eu já tinha visto há um tempo atrás. Achei que era muito válido eu postar. Meio que pensando nelas, essa questão de que minha filha vai ter um namorado, ou um marido e é uma coisa que repudio e nem passa pela minha cabeça isso acontecendo com elas", concluiu Paulo Roberto.