Apesar da contratação de Márcio Fernandes, auxiliar do Paysandu garante autonomia no Re-Pa

O Paysandu entra em campo neste sábado (4), às 17h, no Estádio Baenão, contra o Remo, na busca pela final da Copa Verde. Apesar do Papão já ter contratado o técnico Márcio Fernandes, o auxiliar técnico Wilton Bezerra continua no cargo até o fim da temporada. Wilton contou que terá autonomia no Re-Pa e não conta com Dioguinho, caso avance para a decisão.

"O professor vai encontrar um ambiente muito bom, leve e de profissionais competentes. Ajuda sempre, mas não estamos muito preocupados com isso, pois vai ter muitas mudanças no elenco. Com certeza [tem autonomia contra o Remo] e vamos muito fortes para conquistar esta vaga na final da Copa Verde. O Dioguinho assim como qualquer outro atleta [e Márcio Fernandes] é para a partir de janeiro", disse.

Vale lembrar que Remo e Paysandu decidem uma vaga na final da Copa Verde. O vencedor encara o Vila Nova na decisão. O Re-Pa terá transmissão lance a lance em OLiberal.com, além de pré e pós-jogo no Youtube e Facebook de OLiberal.com.