Após estreia, meia do Paysandu afirma: 'Eu acredito que vou melhorar mais'

O meia-atacante Ruy estreou pelo Paysandu na partida contra o Paragominas, que terminou com a vitória bicolor por 2 a 0, pela segunda rodada do Parazão 2021. Ele fez uma avaliação desse início de temporada no Papão.

“Avalio como uma estreia boa. Claro que falta ritmo de jogo e entrosamento, mas no papel individual tentei fazer o que Itamar pediu. Eu consegui desempenhar um bom papel. Entra a parte física, porque tive pouco tempo de trabalhar, mas com os treinos eu acredito que vou melhorar mais. Na parte coletiva, a gente está formando uma equipe. Não fizemos um jogo 100%, mas também não fizemos a baixo. E sei que com os treinos a equipe tende a melhorar mais”, comentou, acrescentando que foi possível jogar graças a avaliação da comissão técnica e do departamento de fisiologia do clube.

“A gente conversou com professor e com fisiologista. Eles entraram no consenso que daria para jogar 45 minutos. Foi mais uma maneira de pegar ritmo de jogo. Foi um combinado nosso. E acho que foi bom para mim porque pude estrear”, comentou.

É a primeira vez que o meia joga em um time paraense. Ele chegou justamente para a competição estadual, que é bem difícil por causa dos gramados dos estádios.

“Ontem (quinta-feira) eu consegui ter uma prévia. Nossos companheiros estavam informando e deu para ver o que será o Parazão. A parte mais difícil foi campo. Pesado, grande, mas é o campeonato. Dentro das dificuldades nossa equipe se portou muito bem. Fez um primeiro tempo consistente e um segundo tempo inteligente, onde a bola não conseguia mais rolar”, avaliou.

O próximo compromisso do Paysandu será pela primeira fase da Copa do Brasil. O time bicolor vai ter uma partida única contra o Madureira-RJ, na quarta-feira (10), às 15h30, no Aniceto Moscoso, Rio de Janeiro (RJ). O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.

