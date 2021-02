Antes da estreia do Paysandu no Parazão, Estádio da Curuzu passa por reformas pontuais

Quem pensa que apenas o elenco do Paysandu passa por melhorias, está enganado. À equipe de O Liberal, o presidente do Papão, Maurício Ettinger, contou que o Estádio Banpará Curuzu recebe reformas pontuais para o Campeonato Paraense:

"A gente está reformando as torres de iluminação, [estamos] fazendo um patamar lá em cima para a manutenção e revisando todos os holofotes. Estamos fazendo uma reforma geral lá no hotel, no gramado. A Curuzu está cheia de obras para a gente entregar na sexta-feira ou sábado, já para o Parazão", confirmou Maurício. A entrega será na sexta-feira (26) ou no sábado (27).

Refletores também estão passando por melhorias (Reprodução)

Vale lembrar que, o Estádio do Mangueirão, onde o Paysandu vinha mandando seus jogos, não chegou a ser vistoriado pela Federação Paraense de Futebol (FPF), pois vai entrar em obras em março e não será utilizado. Com isso, o Bicola volta a mandar seus jogos na Curuzu.

A estreia do Paysandu, atual campeão estadual, será neste domingo (28), às 10h30, na própria Curuzu. O Papão recebe o Castanhal, terceiro colocado na última edição do torneio. A partida tem transmissão lance a lance, com pré e pós-jogo, pelo portal OLiberal.com.