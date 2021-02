Após entrega de laudos, FPF divulga tabela com todos os locais dos jogos do Parazão 2021

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou na noite desta segunda-feira (22) a tabela atualizada com todos os locais dos jogos do Campeonato Paraense 2021. Antes, apenas os estádios Banpará Baenão e Curuzu estavam indicados na planilha da competição, que inicia no domingo, dia 28 de fevereiro.

Na primeira rodada, o Paysandu vai jogar contra o Castanhal, às 10h30, no Banpará Curuzu. O Remo joga contra o Gaveão, na segunda-feira (1º de março), às 19 horas, no Banpará Baenão. Os jogos terão transmissão lance a lance em OLiberal.com.

Com isso, os estádios Navegantão, em Tucuruí, Zinho Oliveira, em Marabá, Diogão, em Bragança, Arena Verde, em Paragominas, o Estádio Maximino Porpino Filho, em Castanhal, o Mamazão, em Outeiro, e o Franscisco Vasques, no bairro do Souza, em Belém, estão liberados para os jogos do estadual.

O Mangueirão não chegou a ser vistoriado para a competição estadual porque vai entrar em obras em março e não será utilizado. O mesmo ocorreu com o Colosso do Tapajós, em Santarém. Inclusive, o Tapajós está realizando a pré-temporada na Região Metropolitana de Belém.

Jogos da primeira rodada do Parazão:

28/2 - Dom - 9:30 - Carajás x Bragantino - Mamazão, Belém (PA)

28/2 - Dom - 10:30 - Paysandu x Castanhal - Banpará Curuzu, Belém (PA)

28/2 - Dom - 16:00 - Águia x Tuna - Zinho Oliveira, Marabá (PA)

28/2 - Dom - 16:00 -Independente x Tapajós, Navegantão, Tucuruí (PA)

1/3 - Seg -16:00 - Itupiranga x Paragominas, Zinho Oliveira, Marabá (PA)

1/3 Seg - 19:00 - Remo x Gavião, Banpará Baenão, Belém (PA)