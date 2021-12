Agora ex-Paysandu, goleiro se despede: 'Cheguei jogador e saio torcedor'

Após o Paysandu oficializar o empréstimo, o goleiro Victor Souza usou o Instagram para se despedir. Depois da eliminação da Série C, da invasão de torcedores durante a goleada sofrida contra o Ituano e ameças sofridas na internet, fontes de O Liberal informaram que o jogador não ficaria para o próximo ano. Além disso, o interesse do Papão no goleiro Thiago Coelho colocaram a titularidade de Victor, que vai jogar o Paulistão pelo Água Santa, em cheque:

Victor Souza foi titular no gol bicolor em 2021 e disputou 42 jogos defendendo a camisa do Papão, conquistado a confiança de todos os quatro técnicos que passaram pela equipe alviceleste na temporada. Victor Souza deixa o Paysandu com o título do Campeonato Paraense.