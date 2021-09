Agora ex-Paysandu, atacante tem rescisão contratual protocolada na CBF

O Paysandu anunciou o desligamento do atacante Bruno Paulo na última quinta-feira (2), mas somente nesta quarta (8), a rescisão de contrato, em comum acordo, do jogador foi protocolada. O Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira Futebol (CBF) regularizou a saída do atacante.

Ex-Corinthians, Bruno Paulo foi anunciado pelo Paysandu na reta final do mês de junho, sendo repatriado do futebol da tailandês. O atacante chegou sob indicação do então treinador Vinícius Eutrópio, com quem havia trabalhado no Santa Cruz, em 2017. Porém, Eutrópio foi demitido cerca de um mês depois, em 26 de julho.

O jogador foi dispensado depois de apenas quatro jogos com a camisa alviceleste. A última partida foi na derrota por 2 a 1 para o Botafogo-PB, quando entrou aos 34 do segundo tempo. Ao todo, foram 69 minutos em campo e nenhum gol marcado.