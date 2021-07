Paysandu vence Remo e conquista Copa Pará de basquete

O Paysandu é o grande campeão da Copa Pará de Basquete 2021. Os bicolores selaram o título após conquistar, na noite da última sexta-feira (2), a segunda vitória na série melhor de três jogos em cima do maior rival, o Remo. A partida foi disputada no ginásio Moura Carvalho, na sede social bicolor, em Belém.

O segundo jogo da final foi parelho, mas os bicolores conseguiram garantir a vantagem no último quarto do jogo e venceram por 83 a 74. Como o Papão já havia vencido o Remo no primeiro jogo da final por 73 a 64, na última terça-feira (29), não foi necessária a terceira partida da série.

A Copa Pará foi uma novidade no calendário do basquete profissional paraense. A competição foi utilizada para movimentar as equipes, que estavam paradas devido à pandemia de Covid-19.

De acordo com a organização do campeonato, a competição foi disputada em turno único, no sistema todos contra todos. Os quatro melhores colocados se classificam para os playoffs. As semifinais e finais serão disputadas em séries de melhor de três jogos.

