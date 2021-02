Paysandu: Ettinger explica decisão de conceder férias para trio: 'Lutar pelo acesso'

Por questões trabalhistas, jogadores do Paysandu recebem férias e desfalcam equipe na Copa Verde

Ativo no microblo Twitter, o atual presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, comentou sobre a polêmica decisão de dar férias a Nicolas, Perema e Bruno Collaço. Os três atletas já não enfrentam o Manaus, no próximo domingo (07), pela partida de volta das quartas de final da Copa Verde.

A decisão de dar férias para alguns atletas citados na matéria, foi de comum acordo entre comissão de futebol, diretoria jurídica, diretoria de saúde, executivo e comissão técnica.



Cientes da responsabilidade que assumimos. Vamos brigar pelo acesso! https://t.co/GN4tkph19E — Mauricio Ettinger (@PresidentePSC) February 5, 2021

E a julgar pelas palavras de Ettinger, o Paysandu vai priorizar a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. A Copa Verde, competição em que o clube é bicampeão, será disputada pela equipe sub-23.

