Paulo Victor assume seleções sub-20 e pré-olímpica cinco meses após queda de Ramon Menezes

Estadão Conteúdo

O jovem Paulo Victor, de apenas 38 anos, é o novo técnico das seleções sub-20 e pré-olímpica, assumindo o cargo vago desde outubro, quando Ramon Menezes foi demitido. O comandante é auxiliar de André Jardine no América do México e dividirá funções até o fim do Campeonato Mexicano. A seu lado foi confirmado o auxiliar Lucas Andrade.

"O técnico Paulo Victor é o novo comandante da seleção brasileira masculina Sub-20 e da seleção brasileira pré-olímpica. Com passagem pelas categorias Sub-15 e Sub-17 da Amarelinha, o profissional de 38 anos retorna à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para liderar o Brasil nos próximos ciclos de Sul-Americano, Copa do Mundo Sub-20 e Olimpíadas", anunciou a CBF.

Apesar de jovem, Paulo Victor tem grande experiência no cargo. Além do tricampeonato mexicano auxiliando André Jardine, ele trabalhou com excelência nas categorias de base do Palmeiras, no qual dirigiu o Sub-15 e também o Sub-20, dirigindo nomes de alto quilates, casos de Alan, Endrick e Estêvão. Além do sub-23 da seleção em 2023.

Paulo Victor inicia sua nova trajetória na seleção brasileira Sub-20 em Data-Fifa agendada para março. Porém, seguirá no clube mexicano até o fim da temporada 25/26, prevista para maio em acordo com o América.

"Paulo Victor sempre foi um treinador de excelência por onde passou, com uma grande qualidade de desenvolver atletas promissores e formar um time campeão com um futebol ofensivo e vencedor. Ele chega com a experiência de quem já conhece a responsabilidade e o orgulho de representar a seleção brasileira", destacou Branco, coordenador das categorias de base masculinas do Brasil, também empolgado com Lucas Andrade.

"O Lucas já trabalhou conosco e é um profissional do mais alto gabarito, que tem características modernas de jogo e se encaixa perfeitamente no trabalho que estamos desenvolvendo. Desejo muito sucesso a eles na seleção Sub-20 e também na Pré-Olímpica", completou.

Coordenador executivo geral das seleções masculinas e sempre ao lado de Carlo Ancelotti na equipe principal, Rodrigo Caetano também se3 mostrou feliz e satisfeito com as escolhas.

"A chegada do Paulo Victor e do Lucas Andrade nos dá muita confiança para o ciclo do Sul-Americano, Copa do Mundo Sub-20 e Jogos Olímpicos. A capacidade de ambos é reconhecida nacional e internacionalmente, por isso estamos convencidos de que eles são nossa melhor escolha para conquistar os objetivos", frisou.

