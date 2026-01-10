Paulistão 2026 tem início com formato enxuto, inspiração na Champions e grandes sob 'risco'

Menos de três semanas depois do encerramento da temporada 2025, o futebol brasileiro dá início aos campeonatos estaduais neste sábado, 10. Entre as competições, o Paulistão 2026 começa com novidades, apresentando aos torcedores um formato mais enxuto e inspirado na Champions League.

A mudança no formato do Paulistão foi motivada pelo novo calendário do futebol brasileiro implementado pela CBF. Assim, o número máximo de partidas que um time poderá fazer no estadual de SP passou de 16 para 12.

No novo formato, cada uma das 16 equipes vai realizar oito jogos ao longo da primeira fase, disputada em pontos corridos. As partidas foram definidas por meio de sorteio realizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Os oito primeiros colocados avançam para as quartas de final, que serão realizadas confrontos de partida única, assim como as semifinais. Para a decisão, o formato antigo foi mantido e o campeão será conhecido depois de dois jogos, marcados para acontecer nos dias 4 e 8 de março.

A disputa do Paulistão vai acontecer paralelamente ao início do Brasileirão. A competição nacional, que começa em 28 de janeiro, vai realizar quatro rodadas até o fim das principais competições estaduais.

O novo formato do Paulistão promete acabar com algumas injustiças. No regulamento anterior, times de um mesmo grupo não se enfrentavam e duelavam contra equipes de outras chave na primeira fase. Desta maneira, clubes de pior desempenho conseguiam garantir vaga no mata-mata enquanto outros adversários, com melhor campanha, ficavam fora.

Em 2025, a Ponte Preta fez 22 pontos em 36, com desempenho melhor do que Santos e São Paulo - que ficaram em primeiro nas suas respectivas chaves -, mas caiu na fase de grupos porque viu São Bernardo e Palmeiras somarem 1 ponto a mais. O Mirassol, que este ano disputa a Libertadores, classificou-se com 16, seis pontos a menos do que os ponte-pretanos.

GRANDES SOB RISCO O regulamento anterior do Paulistão garantia a disputa dos clássicos na primeira fase, com cada um dos quatro grandes em uma chave diferentes. O formato do Paulistão em 2026 mantém os confrontos entre Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo na etapa inicial, mas com uma tabela que promete complicar a vida das potências. Isso porque, com somente oito rodadas para garantir a vaga no mata-mata, um início ruim pode colocar em risco a classificação.

A situação fica ainda mais preocupante quando é levando em consideração que os grandes devem levar a campo um time alternativo nas primeiras rodadas para dar tempo de recuperação adequada aos titulares depois de um 2025 desgastante. Mas a competitividade do principal estadual do País não dá muita brecha para descanso. Se a ideia da Uefa ao mudar o formato da Champions League era aumentar o número de confrontos de peso, o mesmo vai acabar acontecendo no Paulistão.

O Corinthians abre o campeonato diante da Ponte Preta, atual campeã da Série C e um dos clubes mais tradicionais do torneio. Já o São Paulo, em meio à crise política e administrativa, terá pela frente a sensação Mirassol, quarto colocado do Brasileirão.

Outra particularidade do Paulistão 2026 é que alguns clássicos estão concentrados entre janeiro e o início de fevereiro. O atual campeão Corinthians, por exemplo, enfrentará São Paulo e Santos em sequência, na terceira e quarta rodadas.

Situação semelhante acontece com o São Paulo, que joga contra o Palmeiras e Santos nas rodadas 5 e 6. O duelo com o tricolor paulista é o último de uma sequência indigesta para os santistas diante de times do Brasileirão, enfrentando antes Corinthians e Red Bull Bragantino. Os 2 piores dos 16 times são rebaixados para a segunda divisão local.

Veja a tabela de cada um dos grandes clubes na primeira fase do Campeonato Paulista 2026:

Corinthians

Ponte Preta (Casa) Red Bull Bragantino (Fora) São Paulo (C) Santos (F) Velo Clube (F) Capivariano (C) Palmeiras (C) São Bernardo (F)

Palmeiras

Portuguesa (F) Santos (C) Mirassol (C) Novorizontino (F) São Paulo (C) Botafogo-SP (F) Corinthians (F) Guarani (C)

São Paulo

Mirassol (F) São Bernardo (C) Corinthians (F) Portuguesa (C) Palmeiras (F) Santos (C) Primavera (C) Ponte Preta (F)

Santos

Novorizontino (C) Palmeiras (F) Guarani (F) Corinthians (C) Red Bull Bragantino (C) São Paulo (F) Noroeste (F) Velo Clube (C)