Paulinho prevê retorno ao ataque do Palmeiras para depois da Data Fifa

Em recuperação da segunda cirurgia para tratar uma fratura por estresse na tíbia direita, lesão crônica que o atrapalha desde 2024, o atacante Paulinho está perto de voltar a jogar pelo Palmeiras. O retorno deve ocorrer depois da Data Fifa de 23 a 31 de março, conforme afirmado pelo próprio jogador durante a celebração do título paulista em Novo Horizonte.

"Eu faço exames de controle a cada semana que passa, está indo tudo bem. Estou em transição física, já com bola e contato. Estou melhorando a cada semana, seguindo o protocolo. Acredito depois da Data Fifa eu vou estar pronto para jogar", afirmou o jogador de 25 anos.

Paulinho não joga desde a eliminação para o Chelsea no Mundial de Clubes, em jogo disputado em julho do ano passado. Ele foi um dos grandes nomes do time alviverde no novo campeonato da Fifa, uma vez que marcou gols no empate por 2 a 2 com o Inter Miami na rodada final da fase de grupos e na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, nas oitavas de final.

Ainda sem poder atuar, o atacante acompanhou fora de campo a vitória por 2 a 1 do Palmeiras sobre o Novorizontino no Jorge Ismael de Biasi, após triunfo por 1 a 0 na Arena Barueri. Depois, foi ao gramado para celebrar o título com os companheiros.

O time alviverde tem pela frente duelos com Mirassol, Botafogo e São Paulo, todos pelo Paulistão, antes da pausa para a Data Fifa. O primeiro jogo depois da pequeno hiato será na semana do dia 1º de abril, contra o Grêmio, no Allianz Parque, onde pode ocorrer o retorno de Paulinho.