Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Paulinho prevê retorno ao ataque do Palmeiras para depois da Data Fifa

O time alviverde tem pela frente duelos com Mirassol, Botafogo e São Paulo, todos pelo Paulistão, antes da pausa para a Data Fifa

Estadão Conteúdo

Em recuperação da segunda cirurgia para tratar uma fratura por estresse na tíbia direita, lesão crônica que o atrapalha desde 2024, o atacante Paulinho está perto de voltar a jogar pelo Palmeiras. O retorno deve ocorrer depois da Data Fifa de 23 a 31 de março, conforme afirmado pelo próprio jogador durante a celebração do título paulista em Novo Horizonte.

"Eu faço exames de controle a cada semana que passa, está indo tudo bem. Estou em transição física, já com bola e contato. Estou melhorando a cada semana, seguindo o protocolo. Acredito depois da Data Fifa eu vou estar pronto para jogar", afirmou o jogador de 25 anos.

Paulinho não joga desde a eliminação para o Chelsea no Mundial de Clubes, em jogo disputado em julho do ano passado. Ele foi um dos grandes nomes do time alviverde no novo campeonato da Fifa, uma vez que marcou gols no empate por 2 a 2 com o Inter Miami na rodada final da fase de grupos e na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, nas oitavas de final.

Ainda sem poder atuar, o atacante acompanhou fora de campo a vitória por 2 a 1 do Palmeiras sobre o Novorizontino no Jorge Ismael de Biasi, após triunfo por 1 a 0 na Arena Barueri. Depois, foi ao gramado para celebrar o título com os companheiros.

O time alviverde tem pela frente duelos com Mirassol, Botafogo e São Paulo, todos pelo Paulistão, antes da pausa para a Data Fifa. O primeiro jogo depois da pequeno hiato será na semana do dia 1º de abril, contra o Grêmio, no Allianz Parque, onde pode ocorrer o retorno de Paulinho.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Palmeiras

Paulinho

Data Fifa
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são

Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril

12.03.26 17h58

Futebol

Ganso é poupado e não enfrenta o Remo; Fluminense possui mais dois desfalques

Equipe das Laranjeiras pega o Leão Azul nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro

12.03.26 16h13

FUTEBOL

Lembra dele? Ex-Paysandu critica gramado da Curuzu: 'esse campo é horrível'

O jogador não aliviou nas críticas ao gramado da Curuzu, que passou por reparos no final do ano passado e início desta temporada

12.03.26 15h22

futebol

No Ver-o-Peso, torcedores do Remo demonstram confiança e projetam vitória sobre o Fluminense

Feirantes azulinos estão otimistas para o duelo no Mangueirão pelo Brasileirão

12.03.26 12h32

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária

Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação

12.03.26 20h30

CLASSIFICADO!

Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil

Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho

11.03.26 23h27

NÃO DEU ÁGUIA

Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil

Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase

12.03.26 23h56

BRASILEIRÃO

Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão

Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer.

12.03.26 20h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda