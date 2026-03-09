Paulinho prevê retorno ao ataque do Palmeiras para depois da Data Fifa O time alviverde tem pela frente duelos com Mirassol, Botafogo e São Paulo, todos pelo Paulistão, antes da pausa para a Data Fifa Estadão Conteúdo 09.03.26 9h43 Em recuperação da segunda cirurgia para tratar uma fratura por estresse na tíbia direita, lesão crônica que o atrapalha desde 2024, o atacante Paulinho está perto de voltar a jogar pelo Palmeiras. O retorno deve ocorrer depois da Data Fifa de 23 a 31 de março, conforme afirmado pelo próprio jogador durante a celebração do título paulista em Novo Horizonte. "Eu faço exames de controle a cada semana que passa, está indo tudo bem. Estou em transição física, já com bola e contato. Estou melhorando a cada semana, seguindo o protocolo. Acredito depois da Data Fifa eu vou estar pronto para jogar", afirmou o jogador de 25 anos. Paulinho não joga desde a eliminação para o Chelsea no Mundial de Clubes, em jogo disputado em julho do ano passado. Ele foi um dos grandes nomes do time alviverde no novo campeonato da Fifa, uma vez que marcou gols no empate por 2 a 2 com o Inter Miami na rodada final da fase de grupos e na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, nas oitavas de final. Ainda sem poder atuar, o atacante acompanhou fora de campo a vitória por 2 a 1 do Palmeiras sobre o Novorizontino no Jorge Ismael de Biasi, após triunfo por 1 a 0 na Arena Barueri. Depois, foi ao gramado para celebrar o título com os companheiros. O time alviverde tem pela frente duelos com Mirassol, Botafogo e São Paulo, todos pelo Paulistão, antes da pausa para a Data Fifa. O primeiro jogo depois da pequeno hiato será na semana do dia 1º de abril, contra o Grêmio, no Allianz Parque, onde pode ocorrer o retorno de Paulinho. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Paulinho Data Fifa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 Futebol Ganso é poupado e não enfrenta o Remo; Fluminense possui mais dois desfalques Equipe das Laranjeiras pega o Leão Azul nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro 12.03.26 16h13 FUTEBOL Lembra dele? Ex-Paysandu critica gramado da Curuzu: 'esse campo é horrível' O jogador não aliviou nas críticas ao gramado da Curuzu, que passou por reparos no final do ano passado e início desta temporada 12.03.26 15h22 futebol No Ver-o-Peso, torcedores do Remo demonstram confiança e projetam vitória sobre o Fluminense Feirantes azulinos estão otimistas para o duelo no Mangueirão pelo Brasileirão 12.03.26 12h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação 12.03.26 20h30 CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 11.03.26 23h27 NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56 BRASILEIRÃO Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer. 12.03.26 20h58